記者會擋不了換拜潮 拜登對民主黨人已不再不可或缺

拜登總統11日舉行個人記者會強勢表態要參選到底，但顯然效果有限，仍壓不住民主黨內換拜聲音。圖為他在記者會開始時不斷咳嗽。（路透）

拜登 總統11日召開記者會，講了將近1個小時，即時回答提問，雖然小有瑕疵，但大致看來是個深思熟慮的人，與6月27日辯論會表現拙劣判若兩人；他強調北約 (NATO)峰會證實美國仍是「不可或缺的國家」，但對很多民主黨 人，拜登已不再是不可或缺的候選人。

華爾街日報(WSJ)12日報導，拜登11日晚間的記者會備受期待，但未能讓懷疑他的人完全滿意，也不可能平息民主黨施加與日俱增的壓力，要求他退出連任選舉，而他仍堅稱，自己的地位依然最強，最能勝選。

拜登遇到尖銳問題，若他敗給前總統川普，歷史會怎麼看待他，他回答說，自己參選並非為了歷史地位或歷史功業，而是為了完成自己已展開的工作；他說自己在辯論時犯下「愚蠢錯誤」，但沒有跡象顯示他的年紀妨礙他的治國能力。

拜登詳細論述俄烏戰爭、以哈戰爭以及北約(NATO)，鉅細靡遺地展現外交政策方面，他有駕馭能力。他誇稱在他領導下，北約更強更大，肯定美國是不可或缺的國家。

但他記者會結束不久，聯邦眾議員海姆斯(Jim Himes，康乃狄克州)便站出來表示，拜登總統應該結束連任競選，是第14位這麼表示的眾院民主黨人，凸顯拜登發現自己身處的尷尬處境。有位前政府官員表示，如拜登提到烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)時講成「普亭」，接下來才更正。對許多民主黨人而言，拜登似乎並不是「不可或缺」。

華府本周上演民主黨雲霄飛車般的大戲，許多人看待拜登，認為他的選舉已經完蛋；一位民主黨黨工表示，要求拜登退選的力道正如滾雪球，愈滾愈大，拜登還能抗拒一段時候，但壓力正在累積，參與其間的人不願歇手。

一位關係甚好的民主黨金主表示，即便拜登一個晚上精力十足，也撐不了四個月，接下來怎麼辦？

拜登顯然或多或少了解有人在批評他，但他仍堅稱競選才開始，民調不可靠，民主黨已選擇，他才是唯一能帶頭戰到11月的人。