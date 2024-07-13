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施壓換拜 民主黨金主扣留9000萬超級政治委員會捐款

編譯陳韻涵／綜合報導

民主黨金主扣留約9000萬元資金，若拜登總統堅持不退選，暫不捐給超級政治委員會(super PAC)。

紐約時報引述知情人士說法報導，部分民主黨重要金主已告知支持拜登的最大規模超級政治行動委員會「未來前進」(Future Forward)，若拜登繼續參選，會扣留先前承諾的約9000萬元資金。

消息人士透露，扣留六位數資金是金主對於拜登6月底差勁辯論表現的具體回應；「未來前進」不予置評，該委員會顧問表示，一旦解決參選人不確定性的問題，資金就會解凍。

一名金主透露，「未來前進」的職員在辯論後，多次聯繫捐款，但他與朋友採用拖延戰術。

消息人士未透露撤回資金的金主姓名，也不確定這筆約9000萬元的款項有多少錢專用於「未來前進」超級政治行動委員會，而非「未來前進」的非營利部門，後者持續發布競選文宣。

「未來前進」消息人士透露，超級政治行動委員會在確認候選人之前，不斷迴避做出重大選戰決策，但這番說法遭「未來前進」總裁麥克林(Chauncey McLean)駁斥道，「我們的決策是根據我們能運用的資金，為拜登總統效命」。

領英(LinkedIn)創辦人霍夫曼(Reid Hoffman)是「未來前進」主要金主之一，他已捐款700萬元；霍夫曼的助理表示，金主扣留資金是個錯誤。

霍夫曼的政治團體「投資美國」(Investing In US)營運長雷伊·史都華(Rae Steward)說：「在選舉周期的這個階段，凍結資金是有問題的策略。」

史都華表示，「若金主要用扣留未來前進或拜登競選資金的方式來表態」，那麼他們應該捐更多錢給進步派的非營利團體，這些組織「不知道誰的名字最終會出現在選票上」。

史都華表示，霍夫曼在辯論前又捐300萬元給超級政治行動委員會。

資金遭凍結之際，拜登身邊的顧問群正討論如何說服拜登退選，且拜登競選團隊已開始測試副總統賀錦麗對抗前總統川普的民調數字；至於國會，愈來愈多民主黨議員呼籲拜登退讓。

拜登 民主黨 紐約時報

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