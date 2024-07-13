好萊塢換拜聲起 麥克道格拉斯：難以想像拜登做完第2任期

奧斯卡影帝麥克道格拉斯公開表示，拜登無法再做四年，拜登也無法阻止川普一連串的謊言。（美聯社）

繼大明星喬治庫隆尼(George Clooney)投書紐時呼籲總統拜登 退選，開了好萊塢 「換拜」第一槍後，奧斯卡影帝麥克道格拉斯(Michael Douglas)也在受訪時表示，他「難以想像」拜登能做完第二任期；女星艾許莉賈德(Ashley Judd)也加入呼籲拜登退選行列。

另據知情人士向媒體「Politico」透露，歐巴馬 是喬治庫隆尼親密盟友，據傳他早就知道庫隆尼的投書內容。「Politico」報導稱，喬治庫隆尼發表紐時專欄前，曾與歐巴馬接觸過，雖然歐巴馬沒有鼓勵或建議庫隆尼這麼做，但據悉他也不反對。對此，歐巴馬陣營不予置評。

英國「獨立報」(The Independent)報導，79歲的麥克道格拉斯10日出席紐約舉行的電影紀錄片「燃燒的美國」(America’s Burning，暫譯)首映會時，在紅毯上向外界表達他對拜登競選連任的擔憂。他表示，他難以想像拜登從現在起到四年半後的狀況，尤其在選戰如此激烈的時期，真得需要有人口條非常清楚。

此外，麥克道格拉斯還表示，他對拜登在首場電視辯論的表現感到失望，因為他「無能」挑戰川普說的「所有謊話」。

他還說，「各位已看到喬治庫隆尼現今獲得關注…透過他的投書文章。也許這些有助促使優柔寡斷的政治人物前進」。

中央社報導，喬治庫隆尼的聲明已對拜登造成重大打擊。就在三周前，喬治庫隆尼在洛杉磯為拜登競選連任主辦一場大型募款活動，當晚募資超過3000萬美元、破民主黨紀錄，好萊塢產業資助美國左派的實力可見一斑。但在庫隆尼的投書發表後，好萊塢金主可能也開始觀望。

南加州大學歷史系教授羅斯(Steve Ross)表示：「如果這些重量級金主撤資，他(拜登)就沒戲唱了。對參選人而言，好萊塢仍是提供一站式全方位服務的要地。」羅斯曾出書談論好萊塢對美國政壇的影響力。

日前，影視串流平台Netflix聯合創辦人哈斯汀(Reed Hastings)、迪士尼創辦人華德迪士尼(Walt Disney)的孫女艾比蓋兒(Abigail)，以及好萊塢超級經紀人易曼紐(Ari Emanuel)都以擔心拜登年紀為由，表明不會資助他競選連任。

過去數十年來，好萊塢的支持和資金主要都流向左傾的民主黨。