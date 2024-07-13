挺拜、換拜聲音仍在拉扯 民主黨陷入集體焦慮

民主黨眾院少數黨領袖傑福瑞斯（中）11日與拜登總統(左)會面，但他並未表態為拜登背書。（美聯社）

拜登 總統11日晚上在個人記者會上誓言參選，但顯然仍未全面打動民主黨 人。民主黨眾院少數黨領袖傑福瑞斯12日給同僚的信中，仍未透露他是否替拜登背書；而另兩位重要民主黨人士：眾議員克萊本(James Clyburn)和加州州長紐森(Gavin Newsom)，12日則表態支持，提振拜登士氣。

民主黨目前挺拜、換拜聲音仍在拉扯，戰況膠著，全黨陷入集體焦慮。在6月27日首場總統大選辯論後，至少已有19名民主黨國會議員籲拜登總統退選，拜登則矢言不會退選，打算繼續選下去。

路透報導，克萊本在國家廣播公司(NBC)的「今日」(Today)節目中表示「無論拜登前往哪個方向，我都會與他同行。」；紐森則在哥倫比亞廣播公司(CBS)的採訪摘錄中同樣表示將堅定支持拜登。83歲的克萊本在非裔美國人中是受人尊敬的重量級人物，他的支持對於拜登2024年的競選至關重要，而56歲的紐森也是被廣泛視為民主黨未來的幾位年輕州長之一。

民主黨眾院少數黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)則是在11日晚間會見了拜登，傳達眾議員們對拜登候選資格的一系列想法，但他沒有透露他個人是否認為拜登繼續競選，只在給同事的信中寫道：「我直接表達了對前行道路的全面見解、真誠的觀點和結論。」

拜登幕僚透露他為了挽回頹勢，致電西語裔和亞裔黨團，西語裔黨團的兩位最高領導人已經表示支持拜登，但其他一些成員尚未表明立場。

不過，根據國會山莊報(The Hill)報導，加州民主黨眾議員麥克萊文(Mike Levin)藉此機會當面要求拜登退出與川普 的總統競選。

拜登12日前往關鍵搖擺州密西根州，在造勢活動上試圖向選民保證他的頭腦敏銳，並警告競爭對手川普執政的危險性。拜登造勢途中還出人意料地在底特律西郊的一家車庫主題餐廳停下來，告訴那裡的客人們他會「完成工作」，並表示「川普這個選項不算是什麼選項」。

競選公關泰勒(Michael Tyler)表示，拜登11日晚間新聞發布會後的捐款「激增至平時的七倍水準」。然而一些民主黨金主仍在觀望拜登是否為大選擊敗川普的最佳選擇。據紐約時報報導，未透露姓名的捐款人士向支持拜登的超級政治行動委員會表示，如果拜登繼續競選，將會暫時擱置大約9000萬元的捐款。

根據華盛頓郵報12日報導，民主黨內另一位要角參院多數黨領袖舒默，雖然公開表示支持拜登，但隨著時間的推移與拜登持續的政治危機，有跡象顯示舒默的立場可能正在轉變，並給自己留著迴旋空間。