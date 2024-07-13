梅蘭妮亞罕現身？傳將參加共和黨全代會

前第一夫人梅蘭妮亞(右)可望參加於下周舉行的共和黨全國代表大會。前總統川普(左)可望在此次黨代會上獲提名為2024年共和黨總統候選人。(美聯社)

一名熟悉共和黨 全國代表大會的消息人士告訴全國廣播公司(NBC)新聞台，前第一夫人梅蘭妮亞 (Melania Trump)將參加於下周舉行的共和黨全國代表大會。

前總統川普 積極爭取重返白宮之際，梅蘭妮亞缺席多場重要競選活動，包括此次大選在愛阿華州揭開序幕、川普「超級星期二」勝選派對等，甚至川普在紐約曼哈頓因封口費案受審，她也未現身力挺，惹來外界議論紛紛。

不過，上述消息人士未立即回應梅蘭妮亞是否全程出席共和黨全國代表大會，以及她會不會發表談話等問題。今年共和黨全國代表大會將在15日至18日於威斯康辛州密爾瓦基舉行。

NBC新聞指出，梅蘭妮亞缺席多場川普的競選活動，也沒有參加川普在紐約的任何審判。她先前最後一次和丈夫川普一起出席公共活動是在3月19日，當時他們都去佛州初選投票。

她在川普競選期間只參加了川普的一些私人籌款活動。而在她與川普所生的小兒子拜倫(Barron Trump)今年5月才剛傳出當選共和黨全國委員會黨代表，她卻立即發出聲明，指拜倫將辭退黨代表身分。

據稱，梅蘭妮亞一直都希望拜倫遠離政治。但川普不只一次向外界表示拜倫對於政治相當有興趣。

有報導說，梅蘭妮亞與川普已達成協議，若川普重返白宮，她不會當「24/7」全年無休的第一夫人。梅蘭妮亞已規畫，每個月、甚至可能每周花一些時間待在紐約，陪伴可能入讀紐約大學的拜倫。