我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想吃美食嗎 灣區五大餐廳入選米其林指南

陸劇小生演技第一名打敗胡歌 倒數3名是他們

梅蘭妮亞罕現身？傳將參加共和黨全代會

編譯羅方妤／綜合12日電
前第一夫人梅蘭妮亞(右)可望參加於下周舉行的共和黨全國代表大會。前總統川普(左)可望在此次黨代會上獲提名為2024年共和黨總統候選人。(美聯社)
前第一夫人梅蘭妮亞(右)可望參加於下周舉行的共和黨全國代表大會。前總統川普(左)可望在此次黨代會上獲提名為2024年共和黨總統候選人。(美聯社)

一名熟悉共和黨全國代表大會的消息人士告訴全國廣播公司(NBC)新聞台，前第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)將參加於下周舉行的共和黨全國代表大會。

前總統川普積極爭取重返白宮之際，梅蘭妮亞缺席多場重要競選活動，包括此次大選在愛阿華州揭開序幕、川普「超級星期二」勝選派對等，甚至川普在紐約曼哈頓因封口費案受審，她也未現身力挺，惹來外界議論紛紛。

不過，上述消息人士未立即回應梅蘭妮亞是否全程出席共和黨全國代表大會，以及她會不會發表談話等問題。今年共和黨全國代表大會將在15日至18日於威斯康辛州密爾瓦基舉行。

NBC新聞指出，梅蘭妮亞缺席多場川普的競選活動，也沒有參加川普在紐約的任何審判。她先前最後一次和丈夫川普一起出席公共活動是在3月19日，當時他們都去佛州初選投票。

她在川普競選期間只參加了川普的一些私人籌款活動。而在她與川普所生的小兒子拜倫(Barron Trump)今年5月才剛傳出當選共和黨全國委員會黨代表，她卻立即發出聲明，指拜倫將辭退黨代表身分。

據稱，梅蘭妮亞一直都希望拜倫遠離政治。但川普不只一次向外界表示拜倫對於政治相當有興趣。

有報導說，梅蘭妮亞與川普已達成協議，若川普重返白宮，她不會當「24/7」全年無休的第一夫人。梅蘭妮亞已規畫，每個月、甚至可能每周花一些時間待在紐約，陪伴可能入讀紐約大學的拜倫。

川普 梅蘭妮亞 共和黨

上一則

WSJ：川普若回鍋白宮 通膨恐比拜登任期嚴重

下一則

記者會擋不了換拜潮 拜登對民主黨人已不再不可或缺

延伸閱讀

大選前鬆綁 Meta宣布解除川普臉書、Instagram帳號限制

大選前鬆綁 Meta宣布解除川普臉書、Instagram帳號限制
傳馬斯克已向川普低調捐款 「金額龐大」意影響大選結果

傳馬斯克已向川普低調捐款 「金額龐大」意影響大選結果
才見完普亭 匈牙利總理北約峰會後又去見川普

才見完普亭 匈牙利總理北約峰會後又去見川普
終於現身 梅蘭妮亞將參加共和黨全國代表大會

終於現身 梅蘭妮亞將參加共和黨全國代表大會

熱門新聞

第一夫人吉兒日前被問如何看民主黨人逼宮拜登，她怒飆記者「別對我大叫」。圖為吉兒8日在喬治亞州競選活動畫面。（歐新社）

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

2024-07-09 08:15
16歲的高中生威爾遜入選美國代表隊，成為美國參加奧運會最年輕的田徑選手。(路透)

巴黎奧運／俄州16歲少年「跑」進美國隊 成最年輕田徑選手

2024-07-06 02:17
繼美國總統拜登上月在辯論會的災難性表現後，今天他將首度舉行記者會。(歐新社)

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

2024-07-11 21:00
拜登總統遭踢爆，巴金森氏症權威專家去年8月起多次造訪白宮，並且會見拜登醫師。（路透）

白宮訪客紀錄曝 巴金森氏症專家8進白宮 會見拜登醫師

2024-07-06 20:38
熱浪來襲，美國從東岸到西岸自6日至下周末將有多達1億3000萬人遭到創紀錄高溫「烘焙」。圖為俄勒岡州波特蘭市一老人往頭上澆水降溫。(美聯社)

高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉

2024-07-07 06:06
拜登究竟會不會退選成為新聞焦點，圖為他7日在賓州進行競選活動。（歐新社）

拜登7月中宣布退選、民主黨辦「閃電初選」？但後面還有大麻煩

2024-07-07 23:41

超人氣

更多 >
拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因
104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招
美國人每24天換洗床被單 專家說太久了

美國人每24天換洗床被單 專家說太久了
交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙
纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷

纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷