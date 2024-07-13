川普選副手「吊胃口」柏根、萬斯、魯比歐…他也有機會

前總統川普揭曉的四名副手人選，左起分別為：萬斯、魯比歐、柏根，及史考特(右一)。而一直積極爭當副手的紐約州共和黨籍國會眾議員斯特凡尼克(右二)則未被點名，應已出局。(美聯社)

外界普遍預期前總統川普 將在密爾瓦基舉辦的共和黨全國代表大會中宣布副手人選，而他12日仍就宣布日期給出模稜兩可的答案，只說希望在下周宣布；人選方面除了逐漸清晰的北達科他州州長柏根(Doug Burgum)、俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)及佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)，川普還稱讚南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)表現得很有企圖心，並說他篩選副手的方式就像「誰是接班人」一樣。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普12日上保守派廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」時表示「我很樂意在大會期間宣布副手是誰，你知道的，或者在周一大會前不久宣布，實際上我更喜歡在周二或周三這樣做，但由於很多複雜的原因，你們都明白的，我應該也不會那時宣布」。

川普指的應是民主黨 內逐漸茁壯的「換將」聲浪。他並不急於透露競選搭檔，而是非常樂意將媒體焦點讓給一團混亂的民主黨，由於拜登 總統糟糕的辯論表現，過去兩周已有19位國會議員呼籲拜登退選；拜登仍堅持選到底，稱自己是唯一能擊敗川普的民主黨人。

而正如先前報導，川普重申副總統人選名單包括魯比歐、萬斯、柏根，但又稱讚史考特最近一次上電視的表現「很凶猛、很棒」，並說他的板凳陣容非常好。

川普還透露他篩選副手的過程，稱之為他自己主持的2000年代熱門真人實境秀「誰是接班人」(The Apprentice)的「高度複雜版本」。儘管如此，川普仍說決策過程「最終更偏向是一種直覺本能」。

川普也相信拜登將繼續競選。目前盛傳許多可能替換拜登的人選，包括副總統賀錦麗(Kamala Harris)，川普稱她比拜登更弱，「我認為在很多方面，她可能比拜登更容易擊敗。也許我錯了，但多年來我一直很擅長觀察此事。」他並補充說如果民主黨最終換下拜登，卻改推賀錦麗以外的人選，那「民主黨內部有很大的問題」。