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川普選副手「吊胃口」柏根、萬斯、魯比歐…他也有機會

編譯廖振堯／綜合報導
前總統川普揭曉的四名副手人選，左起分別為：萬斯、魯比歐、柏根，及史考特(右一)。而一直積極爭當副手的紐約州共和黨籍國會眾議員斯特凡尼克(右二)則未被點名，應已出局。(美聯社)
前總統川普揭曉的四名副手人選，左起分別為：萬斯、魯比歐、柏根，及史考特(右一)。而一直積極爭當副手的紐約州共和黨籍國會眾議員斯特凡尼克(右二)則未被點名，應已出局。(美聯社)

外界普遍預期前總統川普將在密爾瓦基舉辦的共和黨全國代表大會中宣布副手人選，而他12日仍就宣布日期給出模稜兩可的答案，只說希望在下周宣布；人選方面除了逐漸清晰的北達科他州州長柏根(Doug Burgum)、俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)及佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)，川普還稱讚南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)表現得很有企圖心，並說他篩選副手的方式就像「誰是接班人」一樣。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普12日上保守派廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」時表示「我很樂意在大會期間宣布副手是誰，你知道的，或者在周一大會前不久宣布，實際上我更喜歡在周二或周三這樣做，但由於很多複雜的原因，你們都明白的，我應該也不會那時宣布」。

川普指的應是民主黨內逐漸茁壯的「換將」聲浪。他並不急於透露競選搭檔，而是非常樂意將媒體焦點讓給一團混亂的民主黨，由於拜登總統糟糕的辯論表現，過去兩周已有19位國會議員呼籲拜登退選；拜登仍堅持選到底，稱自己是唯一能擊敗川普的民主黨人。

而正如先前報導，川普重申副總統人選名單包括魯比歐、萬斯、柏根，但又稱讚史考特最近一次上電視的表現「很凶猛、很棒」，並說他的板凳陣容非常好。

川普還透露他篩選副手的過程，稱之為他自己主持的2000年代熱門真人實境秀「誰是接班人」(The Apprentice)的「高度複雜版本」。儘管如此，川普仍說決策過程「最終更偏向是一種直覺本能」。

川普也相信拜登將繼續競選。目前盛傳許多可能替換拜登的人選，包括副總統賀錦麗(Kamala Harris)，川普稱她比拜登更弱，「我認為在很多方面，她可能比拜登更容易擊敗。也許我錯了，但多年來我一直很擅長觀察此事。」他並補充說如果民主黨最終換下拜登，卻改推賀錦麗以外的人選，那「民主黨內部有很大的問題」。

川普 拜登 民主黨

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