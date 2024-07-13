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拋陰謀論？共和黨智庫：拜登若落敗 恐以武力續留白宮

編譯盧炯燊／綜合報導

共和黨即將舉行全國黨代表大會，提名總統候選人，該黨「2025計畫」(Project 2025)的幕後推手、保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)突然於11日發表報告，指拜登總統若在11月大選落敗，將不會交出權力，甚至可能使用武力繼續留在白宮

「傳統基金會」說，報告結論是經過沙盤推演而得出。

報告指「拜登政府的無法無天，包括在邊境、人員配置以及對法院裁決的公然蔑視，都清楚地表明，拜登與他的政府不僅擁有手段，而且有意圖規避憲法的限制，無視選民要求有新總統的意願」。

有評論認為，這個堪稱荒誕的說法，目的是顛覆選民究竟是川普還是拜登才是真正威脅民主傳統的看法。

不少專家對這個報告表示震驚，指出沒有跡象表明拜登在選舉失敗後仍想強行擔任總統。

選舉法專家、洛杉磯加州大學教授哈森 (Rick Hasen) 抨擊該報告的結論是心理操縱的煤氣燈效應(gaslighting)，是煽風點火的危險做法，可能導致潛在的暴力。

拜登的競選團隊也譴責該報告，指「傳統基金會」正為「試圖竊取另一次選舉而做準備」。

拜登團隊發言人辛格 (James Singer) 說，這個報告的目的，是要證明他們(川普支持者)壓制投票、破壞選舉以及製告另一次1月6日(國會暴亂)是正當的。

拜登一直以來表明會接受任何選舉結果，但川普從沒有承諾接受選舉結果，在早前由CNN舉行的總統辯論中，只說「如果這是一次公平、合法和良好的選舉」，他就會這樣做(接受)。

在報告公布前一周，「傳統基金會」主席羅凱文(Kevin Roberts)表示，目前推動的「2025計畫」，是川普若勝選後對聯邦政府的大幅改革計畫。他形容為「第二次美國革命」，左派人士如果願意配合，兵不血刃即可完成任務。

「2025計畫」是共和黨未來新政府的施政藍圖，具體項目包括削減聯邦政府權限，裁撤數千名公務員，改由效忠川普的人馬遞補。媒體報導傳出羅凱文是川普考慮中的白宮幕僚長人選。

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