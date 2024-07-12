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拜登關鍵搖擺州密西根造勢 向選民保證「我很好」

拜登關鍵搖擺州密西根造勢 向選民保證「我很好」

中央社底特律12日綜合外電報導
拜登針對他是否仍適合爭取連任一事，告訴大家「我很好」。(美聯社)
拜登針對他是否仍適合爭取連任一事，告訴大家「我很好」。(美聯社)

81歲的美國總統拜登12日試圖在關鍵搖擺州密西根州重振舉步維艱的競選活動，並針對他是否仍適合爭取連任一事，尋求讓選民和民主黨人安心，告訴大家「我很好」。

法新社報導，拜登在戰場州密西根州諾斯維爾（Northville）一家餐廳對支持者表示：「我們必須完成工作。我向大家保證，我很好。」拜登必須在密州取得勝利，以擊敗共和黨籍對手、前總統川普

但民主黨人敦促拜登退選的聲浪日益高漲，自拜登上個月27日在與川普的辯論中出現災難性表現後，已有19名國會議員公開呼籲拜登不要尋求連任。

拜登昨(11)天將副總統賀錦麗（Kamala Harris）誤稱「副總統川普」，以及誤將烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）介紹成是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）等一連串失言，讓拜登的心智敏銳度一直受到關注。

不過當美國總統座機「空軍一號」（Air Force One）飛往底特律（Detroit）這座汽車大城時，拜登競選團隊發言人泰勒（Michael Tyler）告訴媒體，拜登昨天晚間記者會期間獲得的捐款「暴增」到平時規模的7倍。

拜登今(12)天稍早獲得兩位重量級民主黨人支持，南卡羅來納州聯邦眾議員柯里本（James Clyburn）和加州州長紐松（Gavin Newsom）都表示拜登應該繼續參選。

柯里本在美國國家廣播公司（NBC）晨間談話性新聞節目「今日秀」（Today）上表示：「不論拜登往哪走，我都會跟隨他。」紐松在哥倫比亞廣播公司（CBS）播出的訪問節錄中也同樣表示會堅定支持拜登。

83歲的柯里本在非裔美國人族群中德高望重，他的支持對拜登2024選戰至關重要；56歲的紐松是美國其中一位較年輕的州長，普遍被視為民主黨的明日之星。

但也有跡象顯示拜登在其他地方的支持度正在減弱，今天又有兩名國會議員呼籲拜登退出選戰。

加州聯邦眾議員李文（Mike Levin）透過聲明表示：「是時候在新領袖的帶領下往前走了。」

根據幕僚說法，拜登分別與多名西語裔、亞裔人士和民主黨籍國會議員通電話，努力遏阻進一步的倒戈潮。儘管西語裔族群有兩大領袖支持拜登，其他部分成員卻尚未表態。

「紐約時報」報導指出，不願具名的捐款者向支持拜登的「超級政治行動委員會」（Super PAC）表示，只要拜登繼續參選，就會扣住當初承諾捐贈的9000萬美元款項。

全國公共電台/公共電視網（NPR/PBS）今天最新民調顯示，拜登以50%比48%支持率領先川普，較上個月27日辯論前的民調略有進步。

但部分分析人士警告，拜登在幾個兵家必爭的州正失去優勢，這幾個州將決定選戰結果。

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