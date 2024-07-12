拜登記者會頻口誤 川普陣營讚「兩全其美」：不會退選又給攻擊材料

美國華府一家紀念品商店內展示著拜登總統與川普前總統的人形立牌，攝於10日。（路透）

美國總統拜登 11日晚間舉行個人記者會，強力捍衛自己勝任大位。對手川普 的顧問和盟友則認為，拜登的表現對他們的選戰是最佳情況，一方面不足以迫使他退選，另一方面卻提供了足夠的錯誤，可以從中發掘攻擊用材料。

Politico報導，川普競選陣營仍然希望拜登繼續競選，認為他是川普11月要面對的最弱候選人，而川普的戰略一定程度上集中在一個概念，即從精神方面來看，拜登不適合擔任總統。

之前曾領導川普新罕布夏州總統選戰的州眾議員杜賽特（Fred Doucette）就說，「這太棒了，坐下來，讓民主黨 員動手。你不會攻擊正在攻擊自己的敵人」。他還表示，呼籲拜登退選的「浪潮只會變得更大」。

根據此前新聞，拜登召開記者會時，先是將烏克蘭總統澤倫斯基誤稱為俄羅斯總統普亭，接著又把副總統賀錦麗說成對手川普，川普隨即上自家社群平台「Truth Social」發文，狂酸「喬，幹得真好！」。

不過，川普的盟友和顧問表示，拜登這場記者會確認了他們的看法，即川普最有可能擊敗拜登；民主黨內對拜登選情普遍感到憂慮，認為他可能沒有競選總統的活力或精神敏銳度，11日的記者會結束後，又有3名民主黨籍聯邦眾議員出面呼籲拜登退選。

面對記者問起拜登的表現，一名川普的顧問表示，「民主黨員最可怕的惡夢正在上演」，指拜登「給了我們足夠的新材料，還可能擊退了叛亂」。一位川普盟友呼應了該名顧問的看法，直指事情「兩全其美」，稱拜登的情況「糟糕，但沒糟到被迫退選的程度」。