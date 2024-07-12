華郵民調：逾半民主黨人盼拜登退選 若賀錦麗接棒將贏川普

根據最近民調，如果民主黨推賀錦麗參選，她現在贏過川普兩個百分點。（美聯社）

最新民調指出，超過半數民主黨 選民希望總統拜登 能退出今年總統大選，另外，如果今天投票，會支持副總統賀錦麗 (Kamala Harris)出任總統的人，也比支持前總統川普的人還多。

根據「今日美國」(USA Today)報導，自從拜登辯論表現被外界認為不佳後，調查發現，多數民主黨支持者已希望拜登能退出選舉。ABC新聞、華盛頓郵報(Washington Post)與益普索(Ipsos)在今年7月5日與9日之間進行調查發現，在受訪的民主黨成年支持者中，有56%的人希望拜登能退出2024年大選，42%的人認為他應該繼續競選，2%受訪者則不願表示意見。整體而言，三分之二的成年人認為拜登應退選，包括七成的獨立人士。

民調結果與拜登聲稱只有黨內精英才想換掉他的說法背道而馳。在上月辯論話說不完整、偶爾還搞不清楚狀況後，拜登表示，參加競選活動時與支持者的正面互動，說服他繼續選下去。

調查結果也發現，如果與前總統川普正面對決，副總統賀錦麗的勝率頗高，在受訪的已登記選民中，有49%的人表示如果是今天投票，會把票投給賀錦麗，47%的人會投給川普，至於在拜登與川普的直接對決中，兩人目前以46%平分秋色。

民主黨尚未就取代拜登的人選達成共識，不過賀錦麗比其他可能人選享有更多支持。被問到誰適合取代拜登時，29%的民主黨人和傾向民主黨的獨立人士認為應選賀錦麗，7%提到加州州長紐森（Gavin Newsom），4%支持米雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)，3%支持運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)和密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer，前譯惠特默）。但是半數民主黨人未提出具體人選來取代拜登。

這次民調調查2431位成年民眾，其中有2041位是已登記合格選民，抽樣誤差為正負2%。