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民主黨人憂心 拜登3顧問會參議員簡報選情：數據顯示將獲勝

編譯陳韻涵／綜合報導
拜登團隊三名重要幕僚11日向民主黨參議員簡報拜登選情，堅稱拜登可以勝選，希望穩定軍心。圖為拜登競選總幹事珍迪隆(Jen O’Malley Dillon)。（美聯社）
拜登團隊三名重要幕僚11日向民主黨參議員簡報拜登選情，堅稱拜登可以勝選，希望穩定軍心。圖為拜登競選總幹事珍迪隆(Jen O’Malley Dillon)。（美聯社）

拜登總統的三名資深顧問11日私下向民主黨參議員簡報約兩個小時，關切拜登對抗前總統川普的優勢與日遞減。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，民調平均值顯示，拜登的領先優勢下滑，雖然降幅不大，但許多民主黨人不相信拜登能勝選，憂慮拜登可能拖累民主黨並將國會控制權拱手讓給共和黨。

民主黨與會人士希望徵詢拜登團隊，了解是否有轉圜計畫。

多位參議員表示，拜登資深顧問唐尼隆(Mike Donilon)和白宮顧問芮契提(Steve Ricchetti)及拜登競選總幹事珍迪隆(Jen O'Malley Dillon)展現團隊收集的民調等數據，說明拜登11月的勝利之路，並認為拜登已經獲勝。

白宮顧問芮契提(Steve Ricchetti)。(美聯社)
白宮顧問芮契提(Steve Ricchetti)。(美聯社)
拜登資深顧問唐尼隆(Mike Donilon)。(路透)
拜登資深顧問唐尼隆(Mike Donilon)。(路透)

兩位消息人士透露，這是會中討論最激烈的議題；民主黨參議員對競選官員提出尖銳問題，並在拜登6月27日的慘烈辯論後，一再施壓探究拜登的未來走向。

民主黨人表示，這項簡報很有幫助，但還不夠。

據了解，民主黨眾院少數黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)今天12日將再與拜登見面。

康乃狄克州參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)收到民調報告後，顯然未被說服。他說：「我認為拜登總統必須對川普下戰帖，身為民主黨候選人，我支持拜登，但我仍有憂慮，因為我需要更多數據和分析來照亮11月勝利途徑。」

佛蒙特州民主黨聯邦參議員威爾契(Peter Welch)目前是唯一公開呼籲拜登退選的參議員，他先感謝拜登團隊及其幕僚願意見他並回答問題，但他已經下定決心，「我的心意沒有改變」。

威爾契10日投書華盛頓郵報輿情版，呼籲拜登總統退選，稱他表示無法無視拜登6月27日與川普辯論時災難性的表現，「為了國家好」，請拜登退選。

本周稍早，班奈特(Michael Bennet，科羅拉多州)9日接受「有線電視新聞網」(CNN)訪問時也說，他不再相信拜登會贏。

班奈特受訪時告訴CNN主持人柯林斯(Kaitlan Collins)說：「我認為川普將贏得這次選舉，可能是壓倒性勝利，同時拿下參院和眾院。所以對我而言，這不是民調問題，也不是政治問題，而是攸關美國未來的道德問題。」

民主黨參議員威爾契10日公開要求拜登退選，是民主黨參議員裡的第一人。（美聯社）
民主黨參議員威爾契10日公開要求拜登退選，是民主黨參議員裡的第一人。（美聯社）

拜登 民主黨 參議員

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