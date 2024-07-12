新聞眼／拜登藉北約止血 盼現國際領袖風範 關鍵時刻卻又口誤

拜登總統（左）與烏克蘭總統澤倫斯基(右)11日一起出席記者會，以表對烏克蘭的堅定支持。但拜登一開始又口把澤倫斯基說成普亭，不僅尷尬，更令人擔心。（美聯社）

拜登 總統11日將北約 峰會的記者會，當成他表現競選決心和證明他的能力大會，一面強調只有他能領導盟國抵抗極權，一面聲討川普的不適格，盼望黨內外要他退選的雜音，趕快消除，至於效果如何，尚待觀察。

拜登11日的記者會以展現他有能力領導國際的美國總統風範為主軸，也指唯有他可以讓各盟國信服，所以各盟國領袖都當面表示對他的支持。拜登也一再細數他在經濟及就業表現上的政績，這場記者會成了他的政見發表會。即使記者尖銳提問賀錦麗接班問題，拜登也相當得體的回覆副總統的職務就是在為接任總統當準備。

拜登基本上利用這個絕佳場合大幅翻轉了他在上個月電視辯論會上的差勁表現。不過，能否挽回民主黨 人和選民的信心，就像他所說，可能還有一段長路要走。

不過，拜登11日還是連續犯了兩次口誤，一是把烏克蘭總統澤倫斯基講成普亭，二是記者會一開始把川普講成副總統。越是關鍵時刻，拜登的日常錯誤越是被放大檢視，都會把想要讓精心呈現的執政優勢毀於一旦；這是北約峰會的一幕，對拜登團隊成員來說，恐怕想撞牆的心都有了。

在歷經兩周前的辯論災難後，拜登展開止血大作戰，上周接受美國廣播公司（ABC）專訪，事後不剪接直接播出；這周參與北約峰會，大力援助烏克蘭並邀請印太四國盟友參加，頗有將拜登外交政策集大成，端出政績的意味。

同時，民主黨內雜音震天，13名眾議員、1名參議員要求拜登退選，忠貞黨員的影響喬治克隆尼也痛心喊話，要拜登不要讓民主黨連國會都輸掉。

拜登力挽狂瀾，透過密集行程曝光、減少使用讀稿機和小抄，展現自己依然在公務繁忙之間游刃有餘的身心狀態；一些小動作凸顯拜登的謹慎，例如，他在白宮歡迎晚宴的致詞頻頻看稿，與北約秘書長史托騰柏格揮灑自如形成明顯對比。

總體來說，拜登利用北約的場合凸顯他在國際領導能力，以及國內內政的政績，唯有選擇他，才能止住俄國對烏克蘭的侵略，並讓歐洲盟國放心。至於黨內同志和選民埋不埋單，恐怕還未必見得。