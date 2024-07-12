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為退選鋪路？拜營悄評估賀錦麗、川普對決勝選率

編譯俞仲慈／綜合報導
民主黨內已悄悄評估如果拜登（左）退選由賀錦麗（右）接棒的成功率。（美聯社）
民主黨內已悄悄評估如果拜登（左）退選由賀錦麗（右）接棒的成功率。（美聯社）

總統拜登退選壓力有增無減，甚至有高達三分之二選民支持陣前換將，而且華郵民調顯示，若改由賀錦麗上陣，將領先川普兩個百分點；不過根據拜登陣營一份備忘錄，宣稱只要拿下賓州、威斯康辛與密西根三大關鍵州，即可連勝選連任。

根據紐約時報報導，拜登訂於11日晚間舉行八個月來首場個人記者會，接受媒體記者提問，以證明其擔任總統職務的能力，不過馬里蘭州陶森大學(Towson University)政治學榮譽教授庫瑪(Martha Kumar)統計，拜登上任以來，只單獨舉行過14場記者會，是前總統雷根(Ronald Reagan)以來歷任總統最少紀錄。

賀錦麗在北卡羅來納州綠堡(Greensboro)舉行的非裔選民造勢活動上，為拜登爭取連任面臨諸多挑戰緩頰，她說：「連日來發生的事情提醒大家，在美國選舉從來都不是件容易的事，但基於對拜登總統的了解，大家都知道他是一位鬥士。」

而且有三位知情人士透露，競選團隊已經開始評估副總統賀錦麗與川普對決的勝選機率，華盛頓郵報民調顯示，若改由賀錦麗上陣，可領先川普兩個百分點

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，由競選總幹事珍迪隆(Jen O'Malley Dillon)與競選經理羅德里格茲(Julie Chavez Rodriguez)聯手發給內部成員的備忘錄指出：「當選民在川普極端主義與拜登為美國付出貢獻之間，要作出選擇時，只要民主黨有說服、動員選民的行動，就會贏得勝利。」

備忘錄宣稱競選團隊「不僅準備贏得一場勢均力敵的選舉，而且從一開始設定的目的，就是贏得一場勢均力敵的選舉」，因此明確定調拜登勝選「最明確道路」就是拿下密西根、賓州和威斯康辛此三大關鍵州，而且拜登也宣稱拿下亞利桑納、喬治亞、內華達和北卡羅來納州等搖擺州也非毫無可能。

不過拜登因首輪辯論表現慘不忍睹，引發黨內外對拜登連任的質疑，根據民調顯示，有67％選民認為拜登應該退選。

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