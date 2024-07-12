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拜登口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

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拜登記者會誓言完成工作：只有我能贏川普

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統11日在北約峰會的記者會上堅定表示，他會參選到底，他也是唯一可以領導盟國的人選，這場記者會變成拜登參選到底的聲明。（路透）
拜登總統11日在北約峰會的記者會上堅定表示，他會參選到底，他也是唯一可以領導盟國的人選，這場記者會變成拜登參選到底的聲明。（路透）

美國總統拜登個人記者會11日晚間終於登場，面對媒體連番提問，拜登重申他是最適合治理國家的人，是最可能贏的人，可以再次打敗前總統川普的人；是否能搬開連任之路的障礙，拜登的表現備受關注，他反覆舉例自己的政績，卻依然犯了兩次口誤，一次錯將副總統賀錦麗說成「副總統川普」，一次錯將烏克蘭總統澤倫斯基說成總統普亭。

將賀錦麗說成川普、澤倫斯基說成普亭

拜登總統11日晚間的記者會進行將近一小時，這場記者會成為全球矚目的焦點，拜登清楚...
拜登總統11日晚間的記者會進行將近一小時，這場記者會成為全球矚目的焦點，拜登清楚表達參選到底的決心。（美聯社）

拜登本周在華府作東北約峰會，接待來自歐洲與亞洲的領袖，密集外交和曝光；當拜登現身北約記者會會場與澤倫斯基一道公布烏克蘭協定，卻在演說結束前口誤，將澤倫斯基說成了普亭。

拜登自己很快意識到錯誤，回頭補正，澤倫斯基打圓場說，「我（比普亭）好多啦。」不到兩個小時，拜登再次把賀錦麗說成川普，這次拜登自己似乎沒發現。

但拜登全場記者會表現尚稱流暢。這場北約個人秀，從原本的美東時間傍晚5時30分，先延一小時，最後延後到7時30分左右才開始。將近一小時的時間，拜登開場藉助讀稿機說明北約峰會成果，隨即接受超過10位記者輪番提問，拜登並未看稿。

「我還會打敗川普一次」 堅持參選沒懸念

在上個月辯論會慘不忍睹後，拜登11日在北約峰會記者會上不用讀稿機直接回答記者問題...
在上個月辯論會慘不忍睹後，拜登11日在北約峰會記者會上不用讀稿機直接回答記者問題，表達參選到底的決心。（路透）

他重申自己會做完工作，且還有很多事情要忙；面對外界質疑他不願交棒，拜登說，「我不是為了我留下什麼功業(legacy)而選。」。拜登參選的決心，已無懸念。

拜登表示，他成功舉辦北約峰會，帶動美國經濟，與中國國家主席習近平打交道，全力援助烏克蘭，也努力促成中東停火；他不會屈服於普亭，他會確保北約持續強大。

「我沒有聽到歐洲盟友告訴我不要選，他們說你一定要贏，不能讓那個人（指川普）當選，那會是一場災難。」拜登說，「我已經打敗他（指川普）一次，我還會打敗他一次。」

被問到賀錦麗是否能打敗川普，拜登是不是願意讓位？拜登發生口誤；再一次追問賀錦麗是不是足堪大任，拜登說，賀錦麗在處理女性身體自主權的議題上表現良好，若不是認為她能夠當總統，拜登不會挑她。

至於拜登是否應回應黨內期待考慮讓賢，拜登強調，他要完成工作，目前美國的狀況很嚴峻，要處理政治、經濟和國內分歧，而他的努力已見成效，獲得肯定。

拜登重申自己已經接受3次大型的專業神經檢查，均顯示狀態良好，他承諾，若醫生認為拜登需要做神經檢查，他就會去做。

拜登 川普 北約

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