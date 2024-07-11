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記者會不斷更新／拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

關鍵時刻又口誤 拜登介紹澤倫斯基說成「歡迎普亭」

才把澤倫斯基說成普亭 拜登個人記者會再誤稱賀錦麗為川普

編譯徐榆涵／即時報導
北約峰會結束，美國總統拜登出席個人記者會。(路透)
北約峰會結束，美國總統拜登出席個人記者會。(路透)

北約峰會進入尾聲，美國總統拜登再口誤，將烏克蘭總統澤倫斯基誤稱為俄羅斯總統普亭。拜登隨即更正，但接著出席個人記者會時，又再度將副總統賀錦麗說成對手川普，這次沒有修正，說如果自己連任，美國會變得更好。

拜登11日在澤倫斯基陪同下參加公布烏克蘭協定的記者會，在讀稿機的協助下，義正嚴詞發表對俄烏戰爭的堅定立場，過程中一切順利，但就在要將麥克風交給澤倫斯基前發生口誤。

拜登說，「現在我要交給烏克蘭總統，一個勇氣且決心十足的人，女士們、先生們，普亭總統。」轉身離開講台時意識到口誤，即時修正錯誤，稱自己太專注要打敗普亭。

拜登接著舉行個人記者會，為上月底首場大選失利後的首次。當被問及多名民主黨人及金主呼籲他退選時，拜登重申自己是最有資格競選總統的人，又指自己曾擊敗共和黨對手川普，將會第二度擊敗對方。

然而，他在回應提問時又再次出現口誤，誤稱副總統賀錦麗為川普。他此次未更正錯誤，又認為如果自己連任，美國會變得更好。

有記者詢問拜登誤稱澤倫斯基為普亭，以及之前類似的口誤事件，是否會損害美國的全球地位，拜登未直接回應，僅稱此次北約峰會非常成功，很多與會的領袖都向他表示感謝。

拜登 澤倫斯基 普亭

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