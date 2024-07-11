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最新民調：亞裔挺拜登支持度下降 華裔較挺川普

特派員黃惠玲、編譯中心／綜合報導
根據新發布一項針對亞裔的民調，支持拜登的選民還是多過川普，但支持率比上次總統大選已經明顯滑落。（路透）
根據新發布一項針對亞裔的民調，支持拜登的選民還是多過川普，但支持率比上次總統大選已經明顯滑落。（路透）

一項新調查發現，更多亞裔選民傾向支持拜登擔任總統而不是川普，但亞裔對拜登的支持率比上一次大選時下降。此外，儘管在新冠疫情初期，川普曾將華裔社區當成替罪羊而受批評，但這次受訪的華裔選民似乎還是略微傾向支持川普。

至於選舉的議題，就業、經濟和教育為亞裔選民最關心的重中之重。

這項在4月4日到5月26日間進行的調查，研究了亞裔選民的態度，結果顯示，若現在投票，僅有不到一半選民(46％)會選擇拜登當總統，而不到三分之一的選民(31%)會票投川普，還有近四分之一的受訪選民傾向於選擇第三位候選人，或還未決定投誰，或拒絕回答。

2024年亞裔選民調查指出，從2020年以來，拜登的支持率下降了8個百分點。根據全國廣播公司新聞台(NBC News)的出口民調，拜登在2020年總統大選時，在選民心中的優勢比川普高出近30個百分點，但今年此優勢減至15個百分點。

非營利組織「亞太裔數據」(AAPI Data)的資深研究員Janelle Wong說，新的調查很可能表明了選民對拜登缺乏熱情，而這種現象為拜登的競選活動帶來「麻煩」。

Janelle Wong表示，一般來說，民意調查往往會高估投票率，而在此情況下，確實有跡象顯示亞裔選民並不支持拜登。「雖然我們沒有看到我們的社區出現大規模向川普靠攏的趨勢，但我們看到拜登競選團隊在這個相當忠實支持民主黨群體中，出現了潛在問題。」

這項調查是由無黨派的民調機構「亞太裔數據」、「亞裔投票(APIAVote)、亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice)以及樂齡會(AARP)在10日共同發布，該調查通過電話、網路對2479位登記選民訪談，調查整體誤差率為正負2.7個百分點。

該調查是在上個月第一場總統辯論前舉行的，拜登在這場辯論中表現不佳，引發了民主黨人的擔憂及批評，而在辯論前，川普因為偽造商業紀錄被判34項重罪。

調查發現，44％的美國亞裔對拜登的看法不佳，而62％的亞裔則對川普觀感不佳。

雖然拜登的支持率下降，但與2020年亞裔選民調查結果相比，川普的支持率僅比上次大選微升一個百分點。

Janelle Wong說，儘管在新冠疫情初期，川普曾將華裔社區當成替罪羊而受到批評，但這次受訪的華裔選民似乎還是略微傾向支持川普。她表示，「大多數民調顯示，至少部分華裔將反亞裔情緒高漲歸咎於川普，但這並不意味著川普所獲得的美國華人支持會比疫情前減少。」

包括華裔、菲律賓裔、印裔、韓裔、日裔、越南裔等登記選民，在此民調中接受了英語以及其他三種亞洲語言的訪查。

結果顯示，42％的亞裔選民自認為民主黨人，22％稱自己為共和黨人，27％則自認為獨立黨派人士。亞裔仍然大力支持民主黨，在眾議院的選舉中，亞裔傾向支持民主黨候選人與共和黨候選人的比率為51％：30％；在參議院候選人方面也相差無幾。

至於重要議題方面，86％的亞裔選民將就業、經濟列為重中之重。通貨膨脹及醫療保健則並列第二，85％的亞裔選民表示，上述議題將決定他們在11月大選如何投票，此外，犯罪及教育也在亞裔重視的議題中名列前茅。

接受調查的亞裔稱，共和黨在經濟、通膨方面的問題解決表現較佳，而這正是亞裔當前的優先事項，不過，根據調查，這種想法似乎並未完全轉為支持共和黨的選票。

包括華裔在內的亞裔登記選民，傾向支持拜登，但比率下降。(本報檔案照片)
包括華裔在內的亞裔登記選民，傾向支持拜登，但比率下降。(本報檔案照片)
包括華裔在內的亞裔登記選民，傾向支持拜登，但比率下降。(本報檔案照片)
包括華裔在內的亞裔登記選民，傾向支持拜登，但比率下降。(本報檔案照片)

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