專訪拜登後 ABC主持人：他沒能力再做4年

上周五面對面專訪拜登總統的ABC主持人史蒂法諾普洛，曾表示他認為拜登無法再做四年，但他稍後修正了說法。(取自ABC NEWS 視頻)

專訪過總統拜登 的美國廣播公司(ABC)新聞主持人史蒂芬諾普洛斯(George Stephanopoulos)，因脫口說出他不認為拜登能再任職四年總統，事後他透過聲明表示對自己行為懊悔，電視台也發表聲明指出這是個人言論。

美國全國廣播公司新聞台(NBC News)報導，八卦雜誌TMZ上傳影片，影片中史蒂芬諾普洛斯在紐約街頭走路時被一名路人問道，「你認為拜登應該讓位嗎？」史蒂芬諾普洛斯則回答說，「我不認為他能再任職四年」，不過，當時他的回答的聲音有點難以聽清楚。史蒂芬諾普洛斯是在5日專訪拜登，這是拜登在辯論的表現引發外界對於他的健康與能否連任競選有所質疑後的首次電視訪談。

來源：TMZ

影片流出後，史蒂芬諾普洛斯於9日晚間透過聲明表示，「今天一早我回答了一位路人的問題，我不應該這樣做的，」ABC新聞也在同日發表聲明指出，「喬治說出自己的看法，但並非ABC新聞的立場。」

史蒂芬諾普洛斯是在拜登辯論結束約一周後專訪拜登，當時拜登在辯論的表現令民主黨人士感到震驚與不安，並質疑他是否能贏得11月大選或再任四年總統，對此，拜登表明不願退出選舉。拜登若再度當選，等到第二任期結束時將屆齡86歲。

福斯新聞(Fox News)報導，白宮 發言人貝茨(Andrew Bates)提到，在9日記者會上，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)已告訴媒體，總統會致力於完成第二次任期。

另外，ABC之所以迅速處理史蒂芬諾普洛斯這樁出人意料的事件其來有自，因為ABC電視台已成功爭取到9月10日拜登與前總統川普 第二次辯論的主辦權，辯論將由ABC電視台的主播繆爾(David Muir)與戴維斯(Linsey Davis)主持，不過，是否能如期舉行還是未知數。因為拜登上個月的表現猶豫且虛弱，可能會讓他的競選團隊盡量避免讓他曝光，至於目前正享有民調領先的川普，也可能不願意冒險給拜登反彈的機會。

另外，NBC也排定下周一專訪拜登，拜登能否挽回一城，再受矚目。

拜登接受史蒂芬諾普洛斯的專訪 ，曾被廣泛視為是一場展示他是否具有心智能力繼續競選連任的考驗。不過，這場22分鐘的專訪依舊未能緩解黨內的質疑。 上周五專訪拜登總統的ABC主持人史蒂法諾普洛，曾表示他認為拜登無法再做四年，但他稍後修正了說法。（美聯社）

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點