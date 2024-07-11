民主黨人「明知故問」 盼拜登重新考慮參選

多位眾院民主黨人8日開會商討如何面對拜登總統去留的問題，但與會者語多保留，沒有達成共識。圖為國會眾院民主黨團主席艾吉拉，與加州國會眾議員劉雲平(右)會後舉行記者會。(美聯社)

華盛頓郵報導，儘管絕大多數國會民主黨 人未呼籲拜登 退出總統大選，然而，他們正給予愈來愈多明顯且措辭謹慎的建議，希望拜登能明白這些暗示，重新考慮是否繼續參選。

前議長裴洛西 (Nancy Pelosi)10日上MSNBC節目「Morning Joe」期間，敦促拜登迅速做出決定，因為時間已經不多。

但是拜登已經多次表示決定要繼續參選，8日他甚至致函眾院民主黨黨團，闡述繼續競選的理由。

Morning Joe主持人提到拜登已明確表示不退出，詢問裴洛西是否希望拜登參選，她避開這一話題，僅說：「我希望他能做他決定的任何事，就是這樣。無論他的決定為何，我們都會跟隨。」

這並非裴洛西首度暗示也許拜登應該重新考慮他的計畫，但這是目前為止最顯著的聲明，拜登一直以來讚揚裴洛西等民主黨領袖對他的支持，他最強烈的批評者主要為基層黨員。

然而民主黨陸陸續續有類似裴洛西這樣的聲音出現，尤其是參議院，他們並未加入其他要求拜登退選的眾議員行列，但也沒有明確的說拜登應該繼續競選。

科羅拉多州民主黨籍聯邦參議員班奈特(Michael Bennet)9日表示，川普有望贏得大選，可能「獲得壓倒性勝利，且一併拿下參院和眾院。」

佛蒙特州聯邦參議員威爾契(Peter Welch)回答拜登是否能擊敗川普的問題，僅簡單地說：「我們必須打敗川普。」當再被問到時，他回答：「這是選民要決定的。」

此外，愈來愈多的參院民主黨人表示，拜登需要證明他能完滿達成競選任務，顯然對他的能力抱持懷疑；維吉尼亞州參議員華納(Mark R. Warner)說，拜登必須「更積極地向美國人民證明他有能力」。

華盛頓州參議員莫瑞(Patty Murray)呼籲在不久的將來推出「更強而有力、充滿活力」的候選人。

明尼蘇達州參議員艾米．克洛布查(Amy Klobuchar則)說，拜登「必須向美國人民證明他能贏」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點