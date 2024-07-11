民主黨參議員開第一槍 班奈特：總統、國會恐雙輸

民主黨參議員班奈特是第一個跳出來要求拜登退選的參議員。（路透）

拜登 想要結束「勸退」的話題，顯然並未成功，火勢似在延燒。繼多位民主黨 聯邦眾議員呼籲拜登總統退選後，班奈特(Michael Bennet，科羅拉多州)也成為第一個跳出來公開表示拜登不能勝選的民主黨參議員 ，他悲觀認為共和黨有可能同時拿總統和國會兩院，顯示民主黨議員對自己的選情也相當焦慮。

班奈特9日在有線電視新聞網（CNN）向主持人柯林斯（Kaitlan Collins）表示，「我認為川普將贏得這次選舉，可能是壓倒性勝利，同時拿下參院和眾院。所以對我而言，這不是民調問題，也不是政治問題，而是有關美國未來的道德問題。」

班奈特指出，自從災難性的辯論以來，「白宮實在沒做任何事來證明他們有贏得這次選舉的計畫」。他雖未呼籲拜登退選，但警告若參眾兩院都被共和黨拿下，將是「美國悲劇」，並稱他的選民非常擔心拜登是否能勝選， 同時勸白宮不要漠視拜登作為候選人到底可不可行的問題。

在班奈特於CNN發言前，9日稍早舉行了參院民主黨黨團閉門會議，聯邦參議員泰斯特(Jon Tester，蒙大拿州)、布朗(Sherrod Brown，俄亥俄州)以及班奈特聯手發難，異口同聲表示，對於拜登是否能夠在年底大選擊敗川普，毫無信心。

參議員陷連任苦戰

報導指出，泰斯特與布朗因2020年川普敗選，分別在蒙大拿與俄亥俄輕鬆拿下民主黨席位，如今又因為拜登與川普支持度呈現拉鋸戰，連帶影響他們的選情，雙雙陷入爭取連任的苦戰。

根據出席會議的聯邦參議員與在場聽取簡報的消息人士宣稱，在閉門會議上，民主黨人針對黨提名人選問題意見分歧，在場有人支持拜登並表達對拜登爭取連任、力挺到底的立場，但仍有部分參議員提出質疑。

民主黨參院多數黨領袖舒默日前在內部會議中並未表態，但面對記者詢問，他三度表示支持拜登。（美聯社）

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer，紐約州)聆聽國會同僚意見時，並未當場表達支持或反對意見，但隨後卻第三度重複8日說過的一句話：「我支持拜登連任。」

根據泰斯特公布的聲明表示：「拜登慘不忍睹的辯論表現，引發大家對他未來四年是否能夠勝任總統職位的嚴重質疑。」 並強調：「拜登需要向國人和我們大家證明他有能力可以辦到。」

在閉門會議中民主黨人憂心忡忡清楚表明，拜登仍需要加把勁才能說服民主黨國會議員支持提名他參選總統到底。

面對媒體詢問，泰斯特不否認曾向國會同僚表示拜登不可能勝選。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點