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選不選？裴洛西促拜登速決定 庫隆尼籲拜退選

記者張文馨／華盛頓報導
民主黨前眾院議長裴洛西(左)10日拋出要求拜登總統(右)趕快做出決定，她都支持，是目前為止民主黨內重量級人士表達出最清楚的疑慮。（美聯社）
民主黨前眾院議長裴洛西(左)10日拋出要求拜登總統(右)趕快做出決定，她都支持，是目前為止民主黨內重量級人士表達出最清楚的疑慮。（美聯社）

拜登總統面臨愈來愈大的內外部壓力，眾院前議長、現在依然是民主黨聯邦眾議員的裴洛西（Nancy Pelosi）10日呼籲拜登慎思，盡快做出決定；始終是民主黨忠貞黨員的好萊塢大明星喬治庫隆尼（George Clooney）表態，要求拜登放棄連任。

裴洛西：給拜登的考慮時間不多了

換拜風暴越演越烈，裴洛西是首位鬆動挺登立場的資深民主黨人士；裴洛西辦公室事後補充，裴洛西支持拜登的任何決定，現在對這場選舉應該關注的重點是，前總統川普會成為美國與美國民主的災難。

裴洛西接受電視新聞MSNBC的晨間節目訪問表示，要不要繼續選下去，取決於拜登自身，留給拜登的考慮時間不多了，她鼓勵拜登下定決心。

裴洛西表示，她已經不是民主黨國會領袖，不宜說明拜登現在在黨內議員的支持狀況，但拜登備受支持與喜愛，人民則希望拜登做出決定。

和力挺態度略有不同，裴洛西說，拜登應該要做決定，「無論他（指拜登）做什麼決定，我們就跟隨。」

此外，來自紐約的眾議員萊恩（Pat Ryan）10日表示，拜登很愛國，但已經不是能打敗川普的最佳候選人，為了國家好，拜登應該放棄連任，兌現拜登自己以前說要交棒給下一代的承諾。

民主黨10國會議員要求拜登退選

眾議員布盧門瑙爾（Earl Blumenauer）10日表示，希望拜登能回應外界期待，放棄擔任民主黨總統候選人。

到目前為止，民主黨有9位眾議員和1位參議員表態，要求拜登棄選。

聯邦眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）和黨鞭克拉克（Katherine Clark）說，這交給拜登決定；美國政治新聞Polirico報導，民主黨近日數次舉行內部會議，傑瑞佛斯將把黨團的關切告訴拜登及其競選團隊。

庫隆尼：拜登已非2020年的拜登

上個月才幫拜登募得巨款的大明星喬治庫隆尼，10日主動投書媒體呼籲民主黨趕快「換拜...
上個月才幫拜登募得巨款的大明星喬治庫隆尼，10日主動投書媒體呼籲民主黨趕快「換拜」。（美聯社）

一直是民主黨在好萊塢的指標人物喬治庫隆尼，10日投書紐約時報說，「我愛拜登，但我們需要新的候選人。」

喬治庫隆尼三周前才在好萊塢替拜登主持募款活動，他認為，拜登已不再是2020年的拜登了，拜登是上月辯論場上的拜登。

喬治庫隆尼表示，一切的問題都出在年齡，若拜登繼續選下去，不僅贏不了總統選舉，民主黨還會輸掉眾議院和參議院的多數優勢；喬治庫隆尼說，這不是他個人意見，他私下跟民主黨參議員、國會成員和議長們交談後所得的看法，應面對現實。

喬治庫隆尼說，共和黨也應該換掉犯下34項聯邦重罪的川普。

拜登 民主黨 裴洛西

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