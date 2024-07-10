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喬治克隆尼要拜登放棄連任 裴洛西籲拜登慎思

記者張文馨／華盛頓即時報導
影星喬治克隆尼表態，要求拜登（圖）放棄連任。(歐新社)
影星喬治克隆尼表態，要求拜登（圖）放棄連任。(歐新社)

美國總統拜登面臨越來越大的外部壓力，前議長、現在依然是民主黨聯邦眾議員的裴洛西（Nancy Pelosi）10日呼籲拜登慎思；身為民主黨忠貞黨員的影星喬治克隆尼（George Clooney）表態，要求拜登放棄連任。

換登風暴越演越烈，裴洛西是首位鬆動挺登立場的資深民主黨人士；裴洛西辦公室事後補充，裴洛西支持拜登的任何決定，現在對這場選舉應該關注的重點是，前總統川普會成為美國與美國民主的災難。

裴洛西接受電視新聞MSNBC的晨間節目訪問表示，要不要繼續選下去，取決於拜登自身，留給拜登的考慮時間不多了，她鼓勵拜登下定決心。

裴洛西表示，她已經不是民主黨國會領袖，不宜說明拜登現在在黨內議員的支持狀況，但拜登備受支持與喜愛，人民則希望拜登做出決定。

和力挺態度略有不同，裴洛西說，拜登應該要做決定，「無論他（指拜登

做什麼決定，我們就跟隨。」

此外，來自紐約的眾議員萊恩（Pat Ryan）10日表示，拜登很愛國，但已經不是能打敗川普的最佳候選人，為了國家好，拜登應該放棄連任，兌現拜登自己以前說要交棒給下一代的承諾。

眾議員布盧門瑙爾（Earl Blumenauer）10日表示，希望拜登能回應外界期待，放棄擔任民主黨總統候選人。

到目前為止，民主黨有9位眾議員和1位參議員表態，要求拜登棄選。

聯邦眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）和黨鞭克拉克（Katherine Clark）說，這交給拜登決定；美國政治新聞Polirico報導，民主黨近日數次舉行內部會議，傑瑞佛斯將把黨團的關切告訴拜登及其競選團隊。

喬治克隆尼投書紐約時報說，「我愛拜登，但我們需要新的候選人。」

喬治克隆尼三周前才在好萊塢替拜登主持募款活動，他認為，拜登已不再是2020年的拜登了，拜登是上月辯論場上的拜登。

喬治克隆尼表示，一切的問題都出在年齡，若拜登繼續選下去，不僅贏不了總統選舉，民主黨還會輸掉眾議院和參議院的多數優勢；喬治克隆尼說，這不是他個人意見，他私下跟民主黨參議員、國會成員和議長們交談後所得的看法，應面對現實。

喬治克隆尼說，共和黨也應該換掉犯下34項聯邦重罪的川普。

拜登 民主黨 裴洛西

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