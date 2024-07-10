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不藏了 白宮終於證實拜登曾接受帕金森氏症專家醫檢 強調僅是年度健檢

編譯徐榆涵／即時報導
高齡81歲的總統拜登健康狀況引猜疑。（美聯社）
高齡81歲的總統拜登健康狀況引猜疑。（美聯社）

美國媒體日前報導指，帕金森氏症權威專家康納德（Kevin Cannard）一年來曾8度會見美國總統拜登的醫師歐康納（Kevin O'Connor），白宮8日拒絕證實，引發媒體抨擊。對此，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）9日罕吐更多細節，證實拜登於今年1月17日曾接受神經科醫生檢查，但強調是年度例行檢查的一部份。

近來有消息指，華特里德軍事醫學中心帕金森氏症專家康納德，自2023年8月起曾8度造訪白宮，最近一次在今年1月。

尚皮耶8日在記者會上以安全及保障訪客私隱為由，拒絕證實康納德是否曾多次到訪，並強調拜登沒有接受帕金森氏症的相關治療。保密到家的態度令許多媒體記者大感不滿，要求白宮坦承交代拜登健康詳情。

對此，尚皮耶9日證實，拜登於今年1月17日，曾接受神經科醫生檢查，但是年度例行檢查的一部份，相關結果亦已包括在今年2月公布的檢查報告中。

此外，白宮還公開拜登醫師歐康納的信件，罕見交代帕金森氏症權威專家康納德過去多次到訪白宮的原因，稱康納德2012年以來一直擔任白宮醫療部門的神經學顧問，因此從那時起，每年皆會多次進出白宮。

歐康納在信件中說，自拜登就任總統以來，康納德已為他進行3年的年度健檢，而拜登2月的最近一次檢查結果沒有顯示「任何小腦或其他中樞神經系統疾病，如中風、多發性硬化症、帕金森氏症或肌萎縮性脊髓側索硬化症，也沒有任何頸椎頸脊髓病變的跡象」。

歐康納又指，白宮設有定期的神經內科門診，為總統以外的人員提供護理治療，當中包括數千名派駐白宮的現役軍人，康納德有定期到訪提供支援。

歐康納說，為保障私隱，一般不會公布白宮合作醫療專家的身分，但由於為確保資訊準備，這次特別獲得拜登及康納德的同意，以交代詳情。

白宮 拜登 中風

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