民調：拜登辯論重傷選情 喜萊莉賀錦麗配最有優勢

前國務卿喜萊莉．柯林頓。（路透）

民主黨 民意調查機構進行的最新民調 顯示，拜登 總統與共和黨對手川普的選情依舊膠著，但面臨輸掉選舉的進一步風險，而其他聲勢領先的民主黨人現在拉開差距。

這項全國民調是在拜登與川普辯論後，由Bendixen & Amandi公司受委託進行的，並向政治新聞網站Politico獨家分享，發現拜登以42%比43%的支持率落後川普。

拜登6月27日與川普舉行首場電視辯論後，悽慘的表現令民主黨陷入焦慮，有愈來愈多黨內人士、金主與運動人士施壓拜登退選。

有86%的可能選民曾觀看完整或部分辯論，其中只有29%認為拜登當前的心智能力與體力，足以讓他連任再做4年；對比之下，61%的可能選民認為拜登不適任。

只有33%的受訪者說，拜登應該繼續成為民主黨提名人，而52%的受訪者認為他不應該。此外，只有一半的民主黨人表示，拜登應該成為民主黨提名人，或者他的身心狀態適合再做4年。

民調發現，副總統賀錦麗（Kamala Harris）的支持度現在領先川普，比率為42%比41%。前國務卿喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton）是2016年民主黨總統提名人。在選民對拜登的勝算感到焦慮時，還沒有認真討論讓她出馬參選，但民調顯示她的支持度些微領先賀錦麗，並以43%比41%領先川普。

這項民調也調查其他潛在民主黨人選的支持度，發現由喜萊莉領軍、賀錦麗繼續擔任副總統候選人，最有優勢。喜萊莉－賀錦麗配以43%比40%擊敗川普，支持度也比拜登－賀錦麗配高出4個百分點。

邁阿密資深民調專家阿曼迪（Fernand Amandi）的公司曾在前總統歐巴馬兩度競選總統時向他提供建議，並為拜登與民主黨人進行這項新民調。他提到有超過1/3的民主黨人不認為拜登適合競選，並稱他不應該繼續參與選戰。

阿曼迪說：「選民對拜登的高齡十分擔憂，他們的擔憂只會日益加大。」他還說，喜萊莉的支持度勝過其他人，最出乎他意料之外。

他說：「喜萊莉的聲勢真的讓我感到很意外。雖然有些人視她為明日黃花與過去的候選人，但在這場民調中，選民至少暗示他們可能對喜萊莉回鍋持開放態度，而且由喜萊莉當總統、賀錦麗當副總統的組合，甚至呼應了『團結更強大』。」他指的是喜萊莉2016年的競選口號，雖然她當時沒有當選。

這項民調也調查萬一拜登退選，準備出馬的其他聲勢領先民主黨人，但發現他們的支持度都落後賀錦麗與川普。加州州長紐森（Gavin Newsom）以37%比40%落後川普，密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）的支持度更低一點，以36%比40%遜於川普。