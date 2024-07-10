為川普重返白宮預做準備 北約成員國主動增軍費

前總統川普任內對北約又批又罵，要北約自助人助。如今選勢看好，北約各國都在增加軍力支出，為川普上台預做準備。圖為川普2019年12月出席北約的英國峰會。(美聯社)

北約 峰會正在華府舉行，由美國總統拜登以東道主身份主持，然而政治是現實的，各盟國領袖爭相與11月勝選概率上升的共和黨準總統候選人川普 建立共識，其中一個是各國增加國防開支。

川普在上屆任期內不斷批評刺激美國盟友，甚至質疑北約存在的意義，除要求成員國增加軍費預算投入外，更威脅不再保護那些國防支出不足的成員國，現在他或許如願以償了。

政治新聞媒體POLITICO 與德國報紙世界報(Welt)近期訪問超過50名北約外交官、國會議員、專家等，了解他們如何為川普可能當選做準備。

報導指出，北約的一些大國雖然未宣諸於口，但三個最脆弱國家︰愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛的國防部 長，在峰會開幕前就表明已做好準備，一旦川普重返白宮，就會向他闡述自己的立場，就是北約成員國必須增加軍費，完全與川普的要求一致。

三國防長在POLITICO與世界報在華府舉辦的小組會議上，一致批評沒有在國防上投入大量資金的盟國。

愛沙尼亞國防部長派夫克(Hanno Pevkur)使用的詞彙更是投川普之所好，說「北約是個俱樂部，必須尊重俱樂部的規則，當你在高爾夫俱樂部支付費用後就可以打球了。你的錢包有多少錢並不重要。」

川普任內多番指責北約部分盟國的國防開支，未能達到GDP 2%的要求，甚至威脅退出，儼如「老子不幹了」。

派夫克的說法更進一步，他說「2%還不夠，必須達到2.5%，甚至3%。」相信川普聽到一定會樂開花。

三國防長更認定，川普若重返白宮，華府一定會繼續照顧「這三個小弟」，指出川普上屆任期內就加強了波羅的海地區的參與。

在討好川普的同時，北約在峰會前，上月在北約國防部長會議上同意秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)的提案，將北約的「烏克蘭安全援助小組」(Security Assistance Group-Ukraine)由美國主導轉移到北約的歐洲成員國。