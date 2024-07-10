賀錦麗領軍爭取亞裔票 拜登陣營內州、賓州造勢

在拜登總統身處風暴中心的同時，副總統賀錦麗（右）除了全力表示支持外，仍馬不停蹄到內華達州和賓州爭取亞裔選票。（美聯社）

拜登 的競選連任團隊正式向亞裔 選民發起拉票活動，由有亞裔血統的副總統賀錦麗 領軍，本星期將會到內華達州及賓州造勢。

賀錦麗是美國首位擔任副總統的南亞裔人，拜登精神及健康因辯論表現差受到檢視，要求退選呼聲日高之後，賀錦麗做為他的副手和可能替代人選也隨之受到關注。

一個名為「亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民力挺拜登和賀錦麗」(AANHPIs for Biden-Harris)的造勢活動，9日在拉斯維加斯舉行。賀錦麗除出席該活動外，也將於13日到費城市政廳，在亞裔選民倡導組織APIAVote主辦的論壇上發表演說。

除了由賀錦麗領軍爭取亞裔選民外，拜登競選團隊早前已也整合了非裔及拉丁裔選民的團體成為一個聯盟，拜登也親自出席了啟動儀式。這個聯盟表示，除了到搖擺州展開宣傳外，也計畫到密西根、威斯康辛、賓州、亞利桑納及喬治亞州開展活動。

丕優研究中心(Pew Research Center)今年初的調查指出，亞裔是美國增長最迅速的少數族群，過去4年就成長了15%，遠高於其他族裔增幅平均值3%。雖然亞裔僅占全美 6%，但人口增長迅速，早就成為兩黨的爭取對象，尤其是在搖擺州。

在2020年的選舉裡，拜登的亞裔得票率取得壓倒性的72%，這在搖擺州，包括喬治亞、亞利桑納、內華達州等格外重要；尤其過去兩次大選票數接近，也讓亞裔投票動向特別受到關注。

民主黨選舉數據分析機構「目標睿智」(TargetSmart)執行長邦尼爾(Tom Bonier)去年已指出，亞裔民眾投票率從2016年至2020年之間增加，奠定了拜登2020年勝選基礎，將可看到兩黨都在努力爭取亞裔選民。

但美國亞裔政治專家長期認為，語言隔閡是造成難以接觸選民的一大障礙。拜登競選團隊計畫投放更多資源加強語言溝通，當中包括中文、他加祿語、印地語(印度方言)、越南語、烏爾都語及韓語等。