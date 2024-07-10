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紐時社論再開砲 籲民主黨人反叛拜登「告訴他是在自找難堪」

編譯尤寶琪／綜合報導
紐約時報9日再以社論呼籲民主黨人必須向總統說實話，要拜登退選。（截自紐約時報官網）
紐約時報9日再以社論呼籲民主黨人必須向總統說實話，要拜登退選。（截自紐約時報官網）

總統拜登指責民主黨精英的批評似乎激怒了「紐約時報」(New York Times)社論團隊，讓他們再度開砲，籲民主黨人起來反叛拜登。

「紐約時報」在9日發表了一篇社論，反駁拜登近期為他候選人資格的辯護，敦促民主黨領導階層公開呼籲拜登退選，並選出新的候選人，以在大選中擊敗前總統川普。社論形容民主黨內目前的「耳語運動」，不足以說服拜登退選，稱拜登不僅是目中無人並在苦苦掙扎，且是個「衰退的人」，試圖要逃避他是個有瑕疵候選人的事實。

社論寫到：「(民主黨人)需要告訴(拜登)，他在自找難堪且危及他的政績。他需要明白清楚地聽到，他不再是國家優先事項的最佳代言人。」

對於回應評論的要求，拜登競選團隊發言人舒斯特(Seth Schuster)寫到：「拜登上次失去『紐約時報』社論團隊的支持時，結果對他來說還挺不錯的。」紐時上次是在2020年大選中支持拜登總統，但沒有在民主黨初選中支持拜登。

重提當初呼籲拜登退選的社論，暗示領軍反對總統的專欄作家、金主和民選官員尚未讓步，即使本周已有多名民主黨人，在拜登對批評和退選的呼籲做出了更積極的回應後，表態支持拜登。

為了顯示實力，拜登在8日重新強調了他在國會中，有國會非裔黨團(Congressional Black Caucus)的忠實支持。但國會民主黨人，仍對拜登是否能成功當選，以及他試圖扭轉競選局面的嘗試，仍存在分歧。

紐約時報社論批評了拜登和其盟友在過去兩周中，使用的所有論點：過去三年來的總統任期是否比90分鐘的辯論重要？對此社論反駁說，「過去的表現不能保證未來的結果」。拒絕拜登是否忽視了數百萬初選選民的意見？社論指出，民主黨領袖該聽取在民調中表達擔憂的「更多數民眾」的意見。圍繞拜登的鬧劇，是否會分散擊敗川普的注意力？社論對此寫到說，勝利的必要性，正是美國人需要擔心拜登「衰弱」的原因。

最重要的是，社論指出，拜登尚未能證明，他在辯論上差勁的表現只是一次異常表現。

拜登 民主黨 紐約時報

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