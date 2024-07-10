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「拜登能處理8pm後核武襲美？」白宮發言人槓記者

編譯陳韻涵／綜合報導
白宮發言人尚皮耶連續幾天都為了替拜登總統的健康狀況辯護，與記者唇槍舌劍。（美聯社）
白宮發言人尚皮耶連續幾天都為了替拜登總統的健康狀況辯護，與記者唇槍舌劍。（美聯社）

首場總統辯論以來，拜登總統的領導能力與精神狀況備受關注；白宮記者9日提問，美國若在晚上8點後遭核武攻擊，拜登是否親自處理；白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)為此與記者針鋒相對，稱拜登有強大團隊支應。北大西洋公約組織(NATO)峰會9日起在華府登場，拜登的言行舉止受到放大檢視，而他在頒發勳章時給北約秘書長史托騰柏格時仍照著提詞機講話，連動作提示也照稿念，還好及時發現應變。

尚皮耶在9日的例行記者會上，被福斯新聞(Fox News)記者杜西(Peter Doocy)問到關於拜登健康狀況的問題，以及美國若在晚上8時後遭核武攻擊，拜登是否親自處理，或者由誰代理應對，是第一夫人嗎？

尚皮耶不願證實拜登是否會處理，僅表示拜登「有個團隊，讓他知道任何與國民相關且重要的消息」，「國家安全委員會(NSC)會告訴他」。

尚皮耶表示，第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)不會插手，「拜登才是做決策的美國總統」。美國法律規定，美國總統具備授權使用核武的唯一權力。

另外，尚皮耶否認外界對白宮隱瞞拜登健康問題的指控，她說：「白宮官網上有一分完整的醫療報告。我鼓勵他們看看、閱讀這分報告。透明、公開，供大眾瀏覽」。

尚皮耶表示，拜登在三次年度體檢中接受神經科醫生診療，最近一次是在2月，但未診斷出帕金森氏症。

華爾街日報報導，北約峰會9日到11日在華盛頓登場，白宮希望藉此向北約盟友展現拜登對跨大西洋聯盟的領導能力，並凸顯拜登與前總統川普的差異，但這也成為外界關注拜登是否適合連任的關鍵。

拜登對北約領袖發表迎賓致詞時，及時避免了一場災難性失誤；他當時準備授予即將卸任的北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)美國最高平民榮譽「總統自由勳章」(Presidential Medal of Freedom)，顯然看著提詞機，一次一句照稿念，甚至把相關提示說了出來。

拜登說出「詢問軍事助手」後，突然停住，接著說「軍人請上前」，及時避免了失誤狀況；拜登接續頒發勳章，並將勳章掛上史托騰柏格的脖子，一切順利進行。

華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)資深研究員瑞秋‧黎卓(Rachel Rizzo)表示：「他(拜登)沒有任何犯錯和失誤的空間，對拜登而言，這種失言已相當常見，如今則被歐洲領袖視為評估他適任的討論議題。」

北約在華府舉行峰會，拜登總統（右）以東道主身分主持，一舉一動備受關注。他在贈勳給...
北約在華府舉行峰會，拜登總統（右）以東道主身分主持，一舉一動備受關注。他在贈勳給北約秘書長史托騰柏格（左）時，照著提詞機把動作提示也念出來，還好及時發現。(路透)

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