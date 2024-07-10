掩蓋老化 白宮助理1年來嚴控拜登行動：禁即席交流、接觸媒體…

拜登總統（左）健康狀況備受質疑，也波及他的醫師歐康納（右），共和黨議員打算傳歐康納到國會作證。（美聯社）

拜登 總統口誤、忘詞、停滯的情況愈來愈明顯，而白宮 助理及資深顧問為盡力向所有人保證總統敏銳如昔，隱藏老化對拜登的重大影響，一年多來用各種方法嚴密管理拜登的行程和互動。

這些方法包括：阻止即席交流、減少記者會和媒體接觸、金主會面控制在照本宣科的寒暄，甚至兩次拒絕超級盃中場訪問， 而這種訪問很容易就能獲大批選民看到。

「華爾街日報」採訪20多名現任和前任拜登政府官員以及民主黨 議員、主要競選金主、民主黨策士，以及分析白宮的訪客日誌；據與拜登同處公開及私人活動的人士稱，他有時表現得敏銳且注重細節，但有時他又健忘、結巴，難以表達自己的想法，且這些情況變得頻繁，許多畫面在社群媒體上廣泛傳播。另外一些隔一陣子才見到拜登的人表示，他們驚訝於拜登反應變慢的程度。

拜登近期的公開露面往往短暫，他偶爾會回應記者的大聲提問，但內容常常只是簡短的「是」、「不是」，或者豎起大拇指。而大選辯論後，他的公開演講平均持續不到10分鐘，受黨內批評後其競選團隊才規畫與選民進行更多即興互動。

華爾街日報報導指出，德國官員因為了解拜登的作息，德國總理蕭茲在2022年6月的G7峰會時，曾安排一場與各國領袖輕鬆的聚會，商討援助烏克蘭之事。但拜登沒有出席，令德方感到驚訝，根據兩名在場人士指出，美國國務卿布林肯現身時說因為拜登要去睡覺。

但這個說法，被國務院發言人米勒否認，米勒表示布林肯未曾這樣表示。

日前根據與拜登視訊或會面的民主黨州長說，拜登希望能夠減少晚上8時以後的活動。

現在許多金主和議員表示感覺被誤導，一些民主黨高層則說他們擔心黨內沒人有勇氣親身告訴拜登「他必須下台」。許多財力雄厚的金主將不滿歸咎於拜登競選團隊聯合主席、好萊塢大亨凱森柏格(Jeffrey Katzenberg)，在辯論前一場洛杉磯舉行的午餐會上，凱森柏格捍衛拜登的身心狀況，還建議利用其高齡作為競選優勢，並常說拜登很敏銳、有指揮能力。

與拜登關係密切的人士則指責幾位顧問，包括資深白宮顧問鄧恩(Anita Dunn)，就是她限制拜登與新聞媒體接觸；以及有數十年資歷的兩位顧問唐尼隆(Mike Donilon)、白宮顧問芮契提(Steve Ricchetti)，稱這些顧問的策略是將拜登的老態形象降到最低。一些民主黨人表示拜登團隊出現所謂的「地堡心態」(bunker mentality)，讓拜登及幕僚忽視其政治責任。