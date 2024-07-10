辯論後首開會 國會民主黨人似漸接受拜登不退選 但認會敗選的反增

民主黨國會議員9日集會，漸漸接受拜登不會退選這個事實。圖左為眾院前議長裴洛西。（美聯社）

拜登 總統因辯論表現慘不忍睹，蒙受黨內外的退選壓力，不過拜登依然堅持參選到底，國會民主黨 人也開始接受拜登不退選的事實，但認為拜登可能敗選的人也不減反增。

根據華爾街日報報導，國會民主黨團9日舉行閉門會議，與會人士除了表達對拜登選情悲觀的看法，對於推動新提名人也沒有獲得共識。

康乃狄克州參議員 布魯曼索(Richard Blumenthal)與參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer，紐約州)皆表態支持拜登，但前者也透露其他民主黨人並非如此：「我認為拜登需要積極向國人闡揚其政見，贏得選民與其他國會民主黨人支持。」

另外伊利諾伊州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)被問到拜登是否應該繼續參選時，語帶玄機表示：「還有待觀察，拜登正在進行競選活動，以證明他有能力可以擊敗川普。」

還有拜登競選團隊總幹事之一、德拉瓦州聯邦參議員庫恩斯(Chris Coons)也忙著為拜登緩頰：「請大家記住，拜登30年來一直有口吃、偶爾說錯話的毛病，請不要用太高的標準來批判他。」

根據報導，拜登近來積極拉攏國會民主黨人的支持，並與堅定盟友非裔黨團舉行視訊會議，發表談話：「你們始終支持我，我也會繼續支持你們。」

拜登堅定參選到底，確實穩住部分民主黨人軍心，因此有部分民主黨人回心轉意，司法委員會民主黨領袖、紐約州聯邦眾議員納德勒(Jerrold Nadler)坦承：「總統已經明確表示他會參選到底，對我而言，這是決定性宣示，我們必須支持他。」

但新澤西州聯邦眾議員謝里爾(Mikie Sherrill)仍出面喊話，呼籲拜登退選；他說：「我知道拜登總統確實關心國家未來，所以呼籲他出面宣布不再爭取連任，並協助我們完成提名新人選的程序。」

與此同時，副總統賀錦麗則繼續為拉抬民主黨選情造勢，因為一如外界猜測，若拜登退選，遞補的第一人選就是賀錦麗。