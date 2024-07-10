我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻

辯論後首個專訪拜登的媒體人 ABC主持人：他扛不住再做4年

編譯盧思綸／即時報導
ABC主持人主史蒂法諾普洛（圖左）5日面對面訪問美國總統拜登（圖右）22分鐘。(截自ABC News影音)
ABC主持人主史蒂法諾普洛（圖左）5日面對面訪問美國總統拜登（圖右）22分鐘。(截自ABC News影音)

美國廣播公司（ABC）主持人主史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）5日面對面訪問美國總統拜登22分鐘，作為首場總統辯論後第一個最近距離接觸拜登的媒體人，史蒂法諾普洛9日被問拜登是否該退選時，幽幽回答「我不認為他還有能力再做4年」，事後懊惱表示不應該誠實表態。

繼上月底慘不忍睹的辯論表現後，拜登5日首度接受電視訪問，與ABC談話節目主持人史蒂法諾普洛面對面坐下來談話，專訪播出吸引850萬美國人觀看。

不過，紐約郵報報導，最近史蒂法諾普洛現身曼哈頓中城時，被問身為首名直接與拜登交談的人，「是否認為拜登應該退選」。此時，史蒂法諾普洛停頓了一下、輕聲回答：「我不認為他還有能力再做4年」。提問人隨後覆述，但並未得到第二次回應。

整個過程也被美國八卦雜誌TMZ錄下，幾個小時後成為各大頭條，對此史蒂法諾普洛透過《Puck News》聲明，後悔表示不該誠實回應。ABC也聲明，史蒂法諾普洛僅代表個人立場，與電視台無關。

回顧拜登的ABC專訪，他將辯論表現不好歸咎於感冒，否認身體狀況衰退，並且表達參選到底的決心，不過並未平息民主黨內乃至外界質疑他的適任能力。

拜登 民主黨 曼哈頓

上一則

怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

延伸閱讀

怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」
真正一對一 川普向拜登下戰帖：來場沒有主持人的辯論

真正一對一 川普向拜登下戰帖：來場沒有主持人的辯論
唯一民調海放川普的人...米雪兒55%好感度遠超拜登 掀重出江湖呼聲

唯一民調海放川普的人...米雪兒55%好感度遠超拜登 掀重出江湖呼聲
北約峰會華府登場 拜登挺烏克蘭更要扭轉己身形象

北約峰會華府登場 拜登挺烏克蘭更要扭轉己身形象

熱門新聞

美國邊境官員逮捕的中國無證移民。（取材自CBP推特）

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

2024-07-02 18:55
美國總統拜登。路透

紐時：拜登正在考慮退選

2024-07-03 11:49
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

2024-07-03 12:45
第一夫人吉兒日前被問如何看民主黨人逼宮拜登，她怒飆記者「別對我大叫」。圖為吉兒8日在喬治亞州競選活動畫面。（歐新社）

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

2024-07-09 08:15
16歲的高中生威爾遜入選美國代表隊，成為美國參加奧運會最年輕的田徑選手。(路透)

巴黎奧運／俄州16歲少年「跑」進美國隊 成最年輕田徑選手

2024-07-06 02:17
拜登總統與前總統川普同樣身為候選人，但在民主黨、共和黨內各自受到不同對待。圖為民眾在觀看總統辯論。(美聯社)

紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界

2024-07-05 08:55

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招