辯論後首個專訪拜登的媒體人 ABC主持人：他扛不住再做4年

ABC主持人主史蒂法諾普洛（圖左）5日面對面訪問美國總統拜登（圖右）22分鐘。(截自ABC News影音)

美國廣播公司（ABC）主持人主史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）5日面對面訪問美國總統拜登 22分鐘，作為首場總統辯論後第一個最近距離接觸拜登的媒體人，史蒂法諾普洛9日被問拜登是否該退選時，幽幽回答「我不認為他還有能力再做4年」，事後懊惱表示不應該誠實表態。

繼上月底慘不忍睹的辯論表現後，拜登5日首度接受電視訪問，與ABC談話節目主持人史蒂法諾普洛面對面坐下來談話，專訪播出吸引850萬美國人觀看。

不過，紐約郵報報導，最近史蒂法諾普洛現身曼哈頓 中城時，被問身為首名直接與拜登交談的人，「是否認為拜登應該退選」。此時，史蒂法諾普洛停頓了一下、輕聲回答：「我不認為他還有能力再做4年」。提問人隨後覆述，但並未得到第二次回應。

整個過程也被美國八卦雜誌TMZ錄下，幾個小時後成為各大頭條，對此史蒂法諾普洛透過《Puck News》聲明，後悔表示不該誠實回應。ABC也聲明，史蒂法諾普洛僅代表個人立場，與電視台無關。

回顧拜登的ABC專訪，他將辯論表現不好歸咎於感冒，否認身體狀況衰退，並且表達參選到底的決心，不過並未平息民主黨 內乃至外界質疑他的適任能力。