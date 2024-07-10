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怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登近期常犯迷糊，包括說錯話或迷失方向等。(美聯社)
美國總統拜登近期常犯迷糊，包括說錯話或迷失方向等。(美聯社)

美國總統拜登近期常犯迷糊，包括說錯話或迷失方向等，令外界相當擔心他的健康狀況，正值遭黨內逼宮退選之際，拜登試圖力挽狂瀾，重拾大眾信任，而白宮幕僚也全力輔佐，甚至製作「超詳細圖解」，引導拜登如何走上講台。

美國媒體Axios獲得一份白宮幕僚製作的5頁文件，每一頁都印有一張從不同角度拍攝的活動空間大照片，並附有「從講台上看」、「從觀眾席看」等文字標示，其中兩頁還印有「走上講台」的文字及講台照片。

據報導，通常在總統出席活動前，確實會將這類準備文件範本發送給工作人員參考。但一名過去18個月參加過拜登募款活動的匿名工作人員表示，感到很驚訝，像總統這樣有經驗的政治人物竟然需要如此詳細的引導。

白宮製作超詳細圖解，導引拜登如何走上講台。(取自Axios網站)
白宮製作超詳細圖解，導引拜登如何走上講台。(取自Axios網站)

對此，白宮發言人貝茨（Andrew Bates）表示，不論誰是總統，細節及準確度的預先準備工作都相當重要，包括副總統賀錦麗辦公室等單位在內，這些都是基本作法。

賀錦麗發言人艾倫（Kirsten Allen）也補充說，這些文件是包括副總統的任何首長的標準後勤簡報素材和照片。

但兩名在拜登擔任副總統期間的前幕僚稱，當時他的準備文件有所不同，更仰賴現場圖解。

拜登 白宮 賀錦麗

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