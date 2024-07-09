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共和黨新黨綱外交篇幅少 44年來首未提台灣

記者張文馨／華盛頓報導
共和黨公布黨綱草案，充分展現川普主義重內政輕外交的精神，也反映川普的競選主軸。（美聯社）
共和黨公布黨綱草案，充分展現川普主義重內政輕外交的精神，也反映川普的競選主軸。（美聯社）

共和黨下周將舉行全國黨代表大會，提名川普競選美國總統，於8日公布2024黨綱草案，相較於2020年的版本，最新黨綱草案要求取消給中國的最惠國待遇，未見有關台灣的立場宣示，總的來說，川普最新的黨綱草案外交篇幅相當少。

同日，美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）在保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表外交政策演說，指「北京是我們的頭號威脅」，中國是對抗美國的軸心，他主張以強硬態度回擊；此外，強生以半導體強調台灣的重要性。

中華民國與美國1979年斷交後，共和黨自1980年起，每四年一次的黨綱內容均提到台灣，共和黨2016年與2020年指美國基於台灣關係法協助台灣自我防衛，並重申雷根總統於1982年給予台灣的六項保證。

歷次的黨綱均會修正，以反映共和黨最新政策立場，候選人當選總統後的實際作為，並不見得會完全符合黨綱內容；而黨綱首次沒有對台灣立場的宣示，依然引發關注。

中華民國駐美代表俞大㵢表示，美國對台灣的支持是跨黨派且跨國會兩院的，支持力道強勁毫無疑問，無論是哪個政黨。

共和黨公布16頁的黨綱草案以內政為主，包含打擊通膨、打造美國史上最偉大的經濟、關閉邊界阻止移民入侵、終結極端左翼帶來的混亂，並反對晚期墮胎等。

有關國際領域，黨綱草案揭示若干目標：預防第三次世界大戰，重建歐洲與中東的和平，並打造由美國製造、能覆蓋全美的鐵穹飛彈防禦系統；強化美軍及推動軍事現代化，讓美國成為全世界最強大的國家。

在保護美國勞工部分，黨綱草案提到，要提高外國商品的進口關稅；確保對中國的戰略獨立性，取消中國所享有的最惠國待遇，逐步停止自中國進口必要商品，並禁止中國購買美國不動產與產業；取消拜登的電動汽車禁令，禁止進口中國製電動車。

有關美國國際地位，黨綱草案提到，拜登軟弱的外交政策讓美國愈發不安全，淪為全球笑柄；共和黨主張要以實力重返和平，重建美國的軍事與聯盟，對抗中國，及打擊恐怖主義等。

強生表示，相較於過去美國主要威脅是蘇聯，現代的威脅是國家聯合組成，以中國為軸心，俄羅斯、伊朗、北韓、委內瑞拉甚至古巴作為夥伴，這些國家聯合起來對抗美國。

談到台灣的重要性，強生說，用一個字表達就是「半導體」，從手機到各種電器均仰賴半導體；難以想像讓中國大陸主宰全球的半導體製造，及掌握貿易路線，確保中國大陸不犯台，對美國人來說也是攸關自身利益攸關。

共和黨 中華民國 拜登

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