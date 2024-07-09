「我不在乎大人物想法」 拜登：誰要我退選 全代會上挑戰我

拜登總統8日突然接受MSNBC節目電話訪問，他不僅態度強硬表達絕不退選，隨後還寫信給民主黨國會議員表明參選到底。（畫面截自MSNBC）

拜登 8日接受「微軟國家廣播公司」(MSNBC)電話訪問，明嗆民主黨 內批評者在8月的全代會中挑戰他，表明是時候停止「換將」呼聲了；拜登自述「不在乎大人物(big names )怎麼想」，並對敦促他退選的「黨內精英」感到失望；拜登另寫信給民主黨聯邦議員，表明參選到底。

拜登8日接受MSNBC晨間節目「早安！喬」(Morning Joe)電話訪問時表示，他持續與各地選民對談「確保我是對的，選民要拜登，我有信心他們如此認定」。

透露曾做神經學體檢

拜登受訪期間透露，他2月做過「神經學體檢」，並為差強人意的辯論表現辯護。

主持人提問拜登，許多媒體的社論和民選官員呼籲他退選的看法；對此，拜登答道：「我不在乎那些大人物的想法」，並對黨內精英(的換拜呼聲)感到沮喪。

拜登說：「若這些人認為我不該參選，那就來挑戰我吧。宣布角逐提名，在全代會上挑戰我。」拜登此指民主黨訂8月下旬在芝加哥召開的全國代表大會。

對話選民獲堅定支持

另據「華爾街日報」報導，隨著黨內籲拜登退選的聲浪漸漲，拜登寫信給國會民主黨議員表示，過去十日來，他與黨內領導階層、議員和選民進行「廣泛對話」。

拜登寫道，辯論失利後，他深諳人們憂慮他的年齡和候選資格，但許多人的堅定支持讓他備受鼓舞；而若他沒有信心再次打敗前總統川普，他就不會繼續選。

這封信旨在遏止民主黨呼籲81歲拜登退選的呼聲，民主黨軍事委員會資深議員史密斯(Adam Smith)表示，拜登的辯論表現堪憂，他應該早點退選，讓民主黨有時間重新提名新的候選人。

史密斯8日表示：「美國人民已表明，不再認為拜登是再任四年總統的可靠人選。辯論以來，總統未嚴正看待此問題。」

部分民主黨議員則表態繼續支持拜登，另有些議員對於此議題審慎發言。

聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，「誠如我先前所述，我支持拜登。」

國會民主黨人今開會

目前距離選舉日只剩四個月，國會民主黨人訂9日召開黨團會議，力求擺脫當前政治泥淖。

國會非裔黨團(Congressional Black Caucus)主席、內華達州民主黨籍聯邦眾議員 霍斯福德(Steven Horsford)8日表示，「拜登是提名人」，「我們不會開倒車，我們要向前進」；拜登8日晚也與國會非裔黨團成員舉行視訊會議。

深陷連任苦戰的蒙大拿州民主籍資深參議員泰斯特(Jon Tester)表示，拜登「必須向含我在內的美國人民證明，他能勝任下一個四年的總統職務」。

眾院進步連線(Congressional Progressive Caucus)主席、民主黨華盛頓州聯邦眾議員賈亞帕(Pramila Jayapal)則表示，她傾聽同僚和選民的意見，「思忖捍衛民主的最佳途徑」。