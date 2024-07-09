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柏根？萬斯？競選顧問：川普副手下周一揭曉

編譯廖振堯／綜合報導
共和黨準總統選人川普正在挑選搭檔的副手，俄州聯邦參議員萬斯被傳是川普中意人選人之一。(路透)
共和黨準總統選人川普正在挑選搭檔的副手，俄州聯邦參議員萬斯被傳是川普中意人選人之一。(路透)

前總統川普對於副手人選向來保密到家，但目前已有三位可能人選浮上檯面：67歲的北達科他州州長柏根(Doug Burgum)、39歲的俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)及佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)。川普資深顧問則透露，下周一便會宣布副總統候選人究竟是誰。

紐約郵報(New York Post)報導，消息人士透露除非最後一刻出現意外，否則柏根和萬斯明顯領先，而魯比歐則是尚有希望。一位與川普關係密切的人士認為柏根略有優勢，大概有50%機會中選，萬斯則有30%機會，盧比歐和其他傳聞中的人選大概各有10%。

北達科他州州長柏根。(美聯社)
北達科他州州長柏根。(美聯社)

共和黨準總統選人川普正在挑選搭檔的副手，俄州聯邦參議員萬斯被傳是川普中意人選人之...
共和黨準總統選人川普正在挑選搭檔的副手，俄州聯邦參議員萬斯被傳是川普中意人選人之一。(美聯社)

川普競選團隊資深顧問米勒(Jason Miller)8日向福斯新聞表示，川普的選擇將在「下周一此時」宣布，即在密爾瓦基舉辦的共和黨全國代表大會首日。

川普多次表示他打算在大會前或大會期間公布他屬意的人選，這段時間則表現得反覆莫測。如上個月底在大選辯論之前，川普於費城的一次競選活動中告訴國家廣播公司新聞網(NBC News)他已經做好了決定；但不到一周後，他又告訴維吉尼亞當地一家電視台「我的決定仍在不斷變化…好吧，我心裡有人，有很多好人選，我們的板凳非常深。」

而川普心意藏得有多深，恐怕連柏根、萬斯等人都不得而知。美聯社報導，川普競選團隊資深顧問休斯(Brian Hughes)表示不管誰聲稱知道川普何時選誰，都是在撒謊，除非是川普本人。

魯比歐在有線電視新聞網(CNN)7日的「國情咨文」(State of the Union)談話節目中表示他仍然一無所知。「聽著，我什麼消息都沒聽到，我什麼也不知道，你可能知道的比我還多…我確信我會在接下來的三、四個月內以某種身分幫助他的競選活動工作。」

佛羅里達州聯邦參議員魯比歐。(美聯社)
佛羅里達州聯邦參議員魯比歐。(美聯社)

萬斯也在國家廣播公司新聞網7日播出的「會見新聞界」(Meet the Press)節目中表示他還沒有收到任何消息，「但最重要的是我們在努力讓川普選上，無論副總統是誰，重點是他的政策和領導風格對美國人民有效。」

川普 參議員 俄亥俄州

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