立場大轉彎 共和黨大選新黨綱：墮胎權由各州處理

共和黨全國委員會8日通過共和黨2024年黨綱草案，其中爭議重大的墮胎問題完全反映了鐵定是總統候選人川普在這個問題的立場。(美聯社資料照片)

共和黨 全國委員會(RNC)8日通過共和黨2024年黨綱草案，其中爭議重大的墮胎 問題完全反映了鐵定是總統候選人川普 在這個問題的立場，就是反對聯邦立法禁止或限制墮胎，並將限制墮胎權力交由各州議會立法處理。

川普對RNC黨綱委員會表明立場，以便讓他與黨的其他國會候選人在競選期間，避免有關共和黨對墮胎過於嚴苛的攻擊眼，同時確保最高法院2022年推翻墮胎權的功勞。

川普在限制墮胎問題上一直成民主黨的攻擊目標，拜登的競選團隊鎖定川普任命的多位最高法院大法官，推翻「羅訴韋德案」(Roe v Wade)墮胎權，做為大選的攻擊議題，使川普與共和黨難以招架。

RNC這個黨綱內容不多，只有16頁，具體細節也有限，說明了川普競選團隊避免有更多資料給民主黨人掌握。

有關黨綱說，「我們相信憲法第14修正案，保證未經正當程序，不得剝奪任何人的生命或自由」，「因此，各州可以自由通過保護這些權利的法律」。

反墮胎組織SBA Pro-Life America的主席丹南費爾瑟(Marjorie Dannenfelser)歡迎黨綱委員會承諾「透過第14修正案來保護未出生的生命」，但不同意川普交由各州立法處理的做法，認為應由國會立法，全國實施。

2022年5月，最高法院推翻「羅訴韋德案」的墮胎合法化裁決，當時川普表示讚賞，但在該年的期中選舉裡，共和黨未能獲得國會眾院多數席位，川普指責是持嚴厲反墮胎立場的共和黨人所致，之後他一直對各州最嚴厲的墮胎禁令有所保留，並不公開支持。

川普在任時，曾在2018年支持聯邦立法禁止懷孕20周後墮胎，但未獲參院獲通過。

共和黨黨綱編寫委員會的政策主任沃特(Russ Vought)是川普的盟友，同時也領導起草「2025計畫」的180天議程，這是若然川普當選後重塑政府的全面綱領，川普的多名前助理也有參與。

川普競選團隊在宣傳這份「2025計畫」文件時，特別強調要解決20個重大問題，包括移民、經濟、能源、稅收及犯罪等，但沒有提到墮胎。

另方面，黨綱委員會中有人表示，在聯邦層面禁止在懷孕一段時間後墮胎是共和黨一貫原則，儘管這個政策未必可以馬上立法實現，但不一定有助川普的選情。