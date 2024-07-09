拜登喊話也壓不住 民主黨第9位議員籲退出總統大選

民主黨最資深的眾議員史密斯8日出面要求拜登退選，這是民主黨內第9位公開要拜登退選的聯邦眾議員。（美聯社）

總統拜登 辯論被認為表現不佳，無法擊敗對手川普 後，已有九位民主黨眾議員 公開呼籲拜登不應戀棧，要退出2024年總統大選。

根據POLITICO與NBC報導，聯邦眾院軍事委員會(House Armed Services Committee)委員史密斯(Adam Smith)於8日公開表示，總統拜登應該放棄競選連任，他說，「總統在辯論中的表現令人震驚，國人已經明確表達，不再認為他是一位可信賴的候選人、能夠再任總統四年。」史密斯受訪時並認為拜登並不是「傳遞民主黨訊息的最佳人選」。

對此，拜登在周一稍早發表立場強硬的聲明，說明他計畫繼續參選。拜登也表示，「我們必須向前邁進。距離選舉還剩120天，不能再浪費時間分心了。我唯一的工作就是擊敗川普。」

其他同樣呼籲拜登退選的民主黨議員還包括奎格利(Mike Quigley)，他則說，「總統，我們對您心懷最深的感激之情。您現在唯一能做的事情就是辭職讓賢，從而徹底避免災難發生。」

德州眾議員杜蓋特(Lloyd Doggett)則是率先發難要求拜登退選的現任國會議員之一。亞利桑納州眾議員格里哈爾瓦(Raul Grijalva)表示，如果拜登決定繼續參選，他會支持拜登，只是他不確定總統能否在11月選舉時打敗川普。麻州眾議員莫頓(Seth Moulton)則說，「此時應該讓新的領導人興起，來對抗川普。」

明州眾議員克萊格(Angie Craig)在6日則表示，有鑒於拜登的辯論表現以及他事後「缺乏有力回應」，她不認為拜登能夠在與川普的競爭中獲勝。她說，「這不是我輕易做出的決定，但讓川普連任，風險實在太大。」

除此之外，眾院司法委員會眾議員納德勒(Jerry Nadler)、退伍軍人事務委員會的高野(Mark Takano)以及紐約州眾議員莫雷爾(Joe Morelle)也已呼籲拜登放棄民主黨提名。

參議員華納(Mark Warner)也於8日表示，「總統有責任更積極地向國人說明他的立場，並直接聽取更多不同聲音，研議應如何成功阻止川普第二次上任。」蒙大拿州聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)對於拜登能否連任同樣表示擔憂，並認為現任總統「應向國人，包括我證明他能夠再勝任這個職位四年。」