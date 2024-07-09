用白宮參考題訪問拜登挨轟 費城電台主持人請辭

6月27日結束辯論後，第一夫人吉兒立即上台扶著拜登下台。拜登已有多次在公開場合，走錯方向。（路透）

費城WURD電台7日宣布，上周才採訪拜登 總統的主持人勞佛-桑德斯 (Andrea Lawful-Sanders)將離開電台；勞佛-桑德斯6日表示，採訪總統前收到白宮 提供的參考題，引發拜登陣營挨批過度嚴格控管總統公開露面場合。

WURD電台總裁兼執行長洛馬克斯(Sara M. Lomax)在聲明中表示：「7 月3日，拜登總統首次辯論會後的採訪，是由WURD電台主持人勞佛-桑德斯，在未告知電台管理層、未與電台協商或合作的情況下，獨立安排協調完成的。」

「這次採訪中包含了白宮預先提供的參考問題，這作法違反了我們作為獨立媒體，該對聽眾所負的責任；為此，勞佛-桑德斯和WURD電台雙方同意分道揚鑣，且立即生效，」聲明中寫道。

勞佛-桑德斯7日則在臉書貼文中表示，自己不再是該電台主持人，並已於6日請辭。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)在3日的記者會上指出，拜登總統已分別與勞佛-桑德斯和Civic Media Network的英格拉姆(Earl Ingram)，錄製了兩場訪問；兩場都是在7月初辯論表現不佳之後錄製的。

有線電視新聞網(CNN)主持人布列克威爾(Victor Blackwell)6日指出，這兩場訪問，都對拜登辯論表現、選舉的重要性、拜登在各州的政績，提出問題。

勞佛-桑德斯隨後告訴布列克威爾，白宮共提供了八個問題給她，而她則同意提出其中四個問題；「紐約時報」(The New York Times)報導聲稱，拜登團隊後來澄清，他們將問題提供給了主持人。

「接受事先提供的問題，會損害信任，且非WURD電台認可的作法或政策，」但洛馬克斯在聲明中表示，「今年稍早，當WURD電台受邀於2月26日前往白宮直播一天採訪內閣部長與其他高階官員時，我們就明確指出，電台只會在不受限於他們所建議的主題或談話要點下，才同意直播。」