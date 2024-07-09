帕金森症專家8訪白宮引猜疑 白宮醫生：拜登沒神經疾病

拜登總統在辯論時偶爾出現失神的狀態，引人關注。多家媒體報導，帕金森氏症專家康納德曾進入白宮8次，但不知目的為何。（路透）

總統拜登 在首場辯論會不知所云的表現，加深外界對他認知能力的疑慮，而且多家媒體報導，華府一位帕金森症專家過去八個月內，曾八度進入白宮 ，因此聯邦眾院 共和黨人決定傳喚白宮醫生作證，說明拒絕為拜登進行認知檢驗的原因。

根據華盛頓郵報(Washington Post)報導，眾院「監督問責委員會」(House Oversight Committee)共和黨籍主席柯默(James Comer，肯塔基州)7日致函白宮醫師歐康納(Kevin O'Connor)，要求為拜登總統不做認知檢驗的原因，作證說明。

柯默明確表示：「本會針對您今年2月提出的健康評估，亦即『拜登是一位健康、活躍、強健的81歲男性，仍適合履行總統職責』一事，進行調查。」並強調：「委員會邀請您作出個人回答，因為對於總統履行職責的能力，白宮公布的訊息雜亂不清。」

報導指出，曾在白宮醫療部門的三位不具名人士上周向華盛頓郵報表示，從拜登的辯論表現看來，應該接受認知檢驗，但是自2009年起擔任拜登私人醫師、專業是骨科的歐康納，卻堅持拜登不需接受認知篩檢。

不過包括紐約郵報等多家媒體從白宮訪客紀錄發現，去年夏天到今年春天八個月內，華特里德軍事醫院(Walter Reed Medical Center)神經科醫師、也是帕金森氏症專家康納德(Kevin Cannard)已拜訪白宮達八次。

白宮則在8日晚間發出一封歐康納寫給白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)的備忘錄，指康納德從2012年起即加入白宮的醫療團隊，進出白宮都是例行性的工作；至於拜登總統的健康狀況，一如每年對外公布的體檢報告，而且拜登也沒有包括帕金森氏症在內的神經疾病。

根據紐約郵報報導，歐康納今年1月17日在白宮密會康納德與其他兩位醫師，雖然尚不清楚康納德多次前往白宮的目的，是否與拜登醫療諮詢有關，而且本人至今仍不願出面回應。

白宮發言人貝茨(Andrew Bates)宣稱，華特里德軍醫院醫師前往白宮是為軍事人員提供醫療服務，並強調總統每年體檢「都會接受一次神經科醫生檢查」並強調：「沒有發現帕金森氏症跡象，所以拜登總統也沒有接受治療。」