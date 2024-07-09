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北約峰會 拜登團結國際也拚團結黨內 官員：最焦慮集會

編譯盧炯燊／綜合報導
拜登總統將以東道主身分主持北約75周年大會，但選情不佳，加上川普主張退出北約，使盟國也跟著選情焦慮。（美聯社）
拜登總統將以東道主身分主持北約75周年大會，但選情不佳，加上川普主張退出北約，使盟國也跟著選情焦慮。（美聯社）

北約峰會9日至11日在華盛頓登場，拜登總統將以東道主身分主持，然而他在國際間及國內正面對不同的嚴峻挑戰，而且兩者互為表裡。

在國際舞台上，時值歐洲多國選舉，美國也即將舉行總統大選，北約盟國民粹抬頭，領導人紛紛向內看，部分更有傾向俄羅斯，使得要團結支持烏克蘭逐漸降溫，拜登必須在峰會上提出維護全球的理由。

拜登無疑會利用今次峰會來支持他力推的國際主義方針，然而更艱巨的任務還在於自己本身，在黨內同僚紛紛要求退選的壓力下，為期三天的會議、演講及晚宴，是對他認知、活力及專注的嚴峻考驗。若成功過關，或許可以擊退黨內的壓力。

俄烏開戰後，拜登投入大量政治資本及經濟資源援烏，這次峰會的目的是要顯示他主導建立的援烏聯盟是如何的強大。

然而在歐洲盟國裡，英國政府已更替，新首相施凱爾(Keir Starmer)表明要重建英國，政治放一邊；法國議會選舉後天下三分，產生各黨不過半的「懸峙國會」，總統馬克宏長達7年的獨攬統治告終。

北約面臨的另一個問題就是拜登的命運以及川普回歸的前景，若是川普重返白宮，則現在任何承諾只會是空談。

參院軍事委員會成員、康州民主黨籍參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)指出，鑑於川普明確貶低北約對美國的價值，北約將面臨嚴重風險，烏克蘭也是如此。

儘管北約盟國峰會營造集體決心與力量，但卻掩蓋不了一種明顯的脆弱和焦慮，外交政策專家表示，美國總統競選將成為整個峰會私人會議及對話的焦點。

歐洲外交官已在為未來的川普政府制定緊急應變計畫，許多人擔心川普會削弱對北約的承諾，甚至有人懷疑他實際上會退出北約。

拜登政府一位高級官員向華盛頓郵報表示：「這次峰會已經從一個精心策畫的盛會，變成了現代史上最焦慮的集會之一。 」

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