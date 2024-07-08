換拜勝算更大？支持者恐慌 華郵：民主黨面臨4難解問題

拜登總統近來偶有出現失神的狀況，有時無法完整說完一個句子，健康狀況備受關注。（路透）

總統拜登 上個月底慘不忍睹的辯論表現，引發黨內與支持者恐慌，導致拜登與民主黨 面對錯綜複雜的諸多挑戰，也讓年底的選情陷入混沌不明的局勢。

根據華盛頓郵報報導，民主黨當前首要任務就是釐清拜登健康狀況是否適任總統，但問題在於健康的標準為何？個人能力必須下滑至哪種程度才會造成困擾？

拜登近來企圖透過造勢與受訪展現總統能力，但成效不如預期，有批評者認為說話結巴就是失格證據，但支持者仍主張有各種方式可證明能力，但採用標準降低很多。

第二個問題是拜登適合連任？現在的拜登與兩年後的拜登，肯定有所不同而且充滿變數，若認為現在的拜登不適任，一年後只會更不適任，但如果國人相信拜登能力毫無問題，也可能希望拜登連任四年總統。

第三個問題是如果不提名拜登，民主黨勝選機率更大嗎？

拜登日前接受MSNBC訪問時，以2020年選情被低估，最後仍擊敗川普 為例信誓旦旦表示：「我上次擊敗川普，這次我也會擊敗他。」

果真如此對民主黨而言真是萬幸，但問題在於若民主黨候選人不是拜登，民主黨總統勝選機率是否會增加。

報導指出，民主黨選情一年來沒有突破性發展，關鍵就是拜登與川普一對一競選，根據有線電視新聞網(CNN)民調顯示，願意票投拜登的選民只是出於反對川普，而且多數支持者認為若換人參選可以有更好表現。

如果民主黨決定陣前換將，就會出現第四個問題：由誰遞補？

報導指出，民主黨有自己的黨規，可以修改初選結果獲得的黨代表票數，但棘手的問題在於如何確定遞補人選程序。

依目前情勢有兩種可行方案，最簡單莫過於拜登宣布退選，推薦副總統賀錦麗遞補，而且根據CNN民調顯示，後者對決川普獲得的支持度最高；第二種方案是拜登袖手旁觀，交由民主黨決定。

甚至最糟糕的情況就是民主黨開放黨代表各擁其主，把拜登晾到一邊，引發新一波激烈競爭，或是民主黨人又重新擁抱拜登，但直到大選投票日前，會發生什麼事誰也不知道。