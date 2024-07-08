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帕金森氏症專家傳8進白宮會拜登醫師？白宮否認：不需接受相關治療

編譯徐榆涵／即時報導
白宮發言人尚皮耶8日在記者會上否認拜登接受帕金森氏症治療。(美聯社)
白宮發言人尚皮耶8日在記者會上否認拜登接受帕金森氏症治療。(美聯社)

日前有媒體爆料，帕金森氏症權威專家坎納德（Kevin Cannard）自2023年8月起，8度會見美國總統拜登的醫師歐康納（Kevin O'Connor），進一步加劇外界對拜登心智狀況的揣測。對此，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）8日在記者會上否認，並拒絕證實坎納德是否曾經多次到訪白宮。

紐約郵報日前援引白宮訪客紀錄表報導，華特里德軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）帕金森氏症專家坎納德，自2023年8月起曾8度造訪白宮，最近一次在今年1月。

對此，尚皮耶8日在記者會上多次被追問，她強調拜登沒有接受帕金森氏症的相關治療，但以安全及保障訪客私隱為由，拒絕證實坎納德是否曾經多次到訪。

針對尚皮耶的回應，多名記者表示不滿，批評白宮未坦承交代拜登健康狀況，只會讓事情惡化。哥倫比亞廣播公司白宮記者奧基夫（Ed O’Keefe）甚至喊道，「你沒有回答一個非常基本且直接的問題。」

尚皮耶又指，拜登曾3次會見神經科醫生，但都與同年度體檢有關，醫生評估亦認為，拜登不須接受認知測試。

奧基夫繼續追問，「不是這樣，所以坎納德醫生專門來白宮是因為總統的病情嗎？」

尚皮耶表示，「我跟你說過，出於安全原因，我們不能透露名字。我們不能。從皮膚科醫生到精神科醫生都不行。」雙方你來我往，火藥味十足。

尚皮耶隨後向現場記者坦言，對於自己被詢問的方式感到不滿，稱已盡力提供所掌握的資訊，稱人身攻擊是不洽當的。隨著拜登在災難性辯論後積極為政治生涯而戰之際，白宮記者室氣氛也變得日益緊張。

白宮 拜登

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