川普下周將獲共和黨提名選總統 北約盟友準備因應防變局

前總統川普。（美聯社）

美國前總統川普 下周將獲共和黨提名再度角逐白宮大位。Politico今天報導，北約 及南韓等美國盟友，已因應可能的變局，外交官穿梭安排與共和黨州長或保守派智庫會面，建立川普圈人脈，還有「防川普」（Trump-proof）應變。

政治新聞媒體Politico與德國報紙世界報（Welt）近期訪問超過50名來自北約（NATO）成員國及其他美國盟友國家的外交官、國會議員、專家等，了解他們如何為川普（Donald Trump）可能當選做準備。川普的外交立場被稱為「交易式的孤立主義」，他曾說過要退出北約、不滿北約成員防衛支出過低。

Politico報導，傳言川普有一項烏克蘭 和平方案：如果俄羅斯拒絕談判，他將供應烏克蘭大量武器；若烏克蘭拒絕談判，他將收回美國的軍事援助。問題是，該方案是自稱代表川普的人提出，但仔細審視，沒有人獲得川普背書。

報導說，隨著選舉接近，美國的盟友得努力地分辨誰能真正跟川普說上話、誰不能。一名大使館的工作人員證實，大使館曾聯繫多人，對方都自稱代表川普，「實際上，真的不清楚他們與川普的關係有多近」。

報導指出，美國的盟友從川普第一任期學到經驗，與川普或他身邊的人建立私人關係很重要。川普當時與日本首相安倍晉三、巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）、英國前首相強生（Boris Johnson）、及北韓領袖金正恩的關係不錯，他們都與川普有直接聯繫的私人關係。

根據Politico的報導，包括德國、加拿大及其他北約成員都有官員或外交官與共和黨州長、保守派智庫接觸。特別引人注意的是英國新任外交大臣拉米（David Lammy）在5月（當時他是影子內閣外交大臣）與川普陣營的會面。

報導說，拉米5月訪問華府，與川普陣營的參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）、作者范斯（J.D. Vance）見面，拉米在公開談話中為川普對北約的批評緩頰，指外界「誤解」川普，川普主要是希望歐洲能增加國防支出。

Politico指出，拉米的會談結束不久，英媒即作出報導。一名川普的顧問認為，工黨特意洩漏消息，要讓民眾看到，工黨與川普陣營能對話。

報導指出，這次會面對拉米來說是180度的轉變。拉米過去批川普是種族主義者、是「憎恨女性，同情新納粹的反社會者」。他透過這次行程，開啟與川普建立關係的機會，也確保英國的民眾知道他正在這樣做。

北約9日至11日將在華府召開75周年峰會。在6月召開的北約國防部長會議上，成員國同意北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）的提案，將北約的「烏克蘭安全援助小組」（Security Assistance Group-Ukraine）由美國主導轉移到北約，特別是轉移給歐洲的成員國。這項提案預計在峰會獲得通過。

報導指出，有外交官說，這項提案是一項「防川普」當選的措施，預防川普上任後，可能會想要影響、改變北約援助烏克蘭的政策。

美國國會去年底通過立法，除非得到國會強力支持，總統無法決定退出北約。

根據報導，美國國務院近日證實，南韓督促美國提早續簽關於2.8萬美軍在南韓駐軍的協議。該協議至2025年才到期，但屆時若是川普當總統，續簽可能會遇到困難。川普過去曾說，希望南韓支付更多費用支持美國在南韓的駐軍。

報導說，川普2016年當選時，沒有人有準備。現在對於他可能有第2任期，有些歐洲國家表示樂觀，但是沒有人知道到時候會有多混亂。

如果川普當選，前川普政府的國防部副助理部長的柯伯吉（Elbridge Colby）據傳可能進國安會。他對美國是否防衛北約成員的看法模稜兩可，並說美國不能以犧牲對抗中國為代價，在歐洲過度擴張。相關說法讓歐洲感到不安。

來自德國綠黨的歐洲議會議員紐曼（Hannah Neumann）則說，川普若當選，將是他最後一任，可能會更不穩定，歐洲必須要小心應對。