最佳候補？唯一候補？賀錦麗仍大力捍衛拜登

民主黨內勸退拜登聲浪高漲，支持副總統賀錦麗出馬的議員漸增。(路透)

拜登 總統堅持競選連任之際，愈來愈多人視副總統賀錦麗 為最佳候補人選。

華爾街日報(WSJ)6日以「這是賀錦麗嶄露頭角的時刻嗎？」報導，儘管賀錦麗大力捍衛拜登，但許多民主黨 人已經將她視為拜登若退選的唯一可行備案。

WSJ報導指出，拜登堅持不退選，稱具備在11月擊敗前總統川普的最佳優勢，但黨內人士呼籲81歲拜登退選的聲浪愈來愈大，更多金主惴惴不安，議員和策士不看好拜登的連任前景。

許多民主黨人已經將賀錦麗視為拜登若退選的唯一可行備案。(路透)

相關討論讓眾人聚焦討論，副總統賀錦麗是否會是對抗78歲川普的更佳人選。

匿名資深民主黨高曾撰述的文件形容，59歲的賀錦麗是「擺脫這場混亂的可行途徑」。

拜登遭逼宮退選的壓力漸增，但曾十命九中總統當選人的美利堅大學(American University)歷史系教授利奇曼(Allan Lichtman)分析，拜登依舊是民主黨最佳人選。

就算拜登退選並宣布支持賀錦麗，其他民主黨人爭取提名；不過，黨內人士示警，忽略首位女性、非裔與印度裔副總統的後果。

由賀代打 有好有壞

民主黨非裔民權領袖夏普頓(Al Sharpton)表示，「賀錦麗是拜登政府顯而易見且高調的倡議者，她是忠誠的民主黨人。我認為，當今問題是，民主黨是否會對非裔的她輸誠。」

對賀錦麗的堅定支持者而言，當前問題是現任副總統是否該成為民主黨最後的代打人選，且她尚未證明她能勝任這項職務挑戰。

賀錦麗是拜登最強而有力的捍衛者之一，她在拜登與川普的辯論結束後不久，便接「有線電視新聞網」(CNN)訪問表示，拜登差強人意的辯論表現，不該抹滅他就任三年半來的政績，這番說法定調民主黨為拜登護航的說法。

拜登若退選，費時的公開提名鬥爭將分化焦點；部分民主黨人認為，賀錦麗不僅具備高知名度且占優勢，可接納拜登的競選連任資金並無縫接續競選活動。

民調跟拜登差不多

華爾街日報在首場總統辯論後進行的民調顯示，80%受訪選民認為拜登太老且無法勝任第二任期，而賀錦麗的支持率為35%，反感度則為58%，這與拜登的支持率相當。

對於賀錦麗的支持率不高，民主黨策士凱倫‧德菲利佩(Karen Defilippi)解釋，「身為隱形的副總統，聲音很難被聽見，且副總統的論述往往與總統口徑一致」，但若賀錦麗挺身參選，民調數字可能驟變。