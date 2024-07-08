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夏威夷州長：拜登是否參選到底 這幾天明朗

編譯尤寶琪／綜合報導
夏威夷州長格林(左二)說，拜登是否選到底，幾天內就可明朗。圖為拜登夫婦(右二、右一)去年到夏威夷看野火危害的時候，與格林夫婦同行。(美聯社)
夏威夷州長格林(左二)說，拜登是否選到底，幾天內就可明朗。圖為拜登夫婦(右二、右一)去年到夏威夷看野火危害的時候，與格林夫婦同行。(美聯社)

認識總統拜登一家人多年，且最近剛與其他民主黨州長和拜登進行會談的夏威夷州長格林(Josh Green)向美聯社透露，拜登可能會在未來幾天內決定是否競選連任到底。

格林6日告訴美聯社，如果拜登決定不參選，那他相信總統將會指定副總統賀錦麗(Kamala Harris)接替他。雖然拜登目前仍堅稱不會退選，但已有多位民主黨議員示意，若拜登退讓，賀錦麗會是最佳替代人選，且有民調顯示，賀錦麗對上前總統川普的支持度高於拜登。

格林表示：「我認為總統會參選到底，除非他覺得他無法贏得這場選舉，或他覺得他必須聆聽自己核心圈內，認為他不應該參選的聲音。如果總統覺得他無法勝任，且是真的無法勝任，那他就會退選。」

「我們大概在接下來幾天之內，就會知道總統的想法，」格林說。

拜登一直堅持將會參選到底，與他可能的共和黨對手、前總統川普一較高下。但自從拜登在6月的總統辯論中表現失利以來，他的精神敏銳度就遭外界質疑；不過，面對民主黨內要他退選的聲音，拜登則指出黨內其他民選官員對他的支持，尤其是各州州長。

格林在當選州長之前，曾在夏威夷大島(Big Island)擔任醫師；他指出每個人的父母或祖父母都有情況不佳，或自我表達能力出現斷點的時候；但他補充強調，因為他們的人生經驗與智慧，讓他們沒有因此被家人給放棄。

「這就是為什麼我選擇支持總統，直到他告訴我他另有決定，」格林說。

拜登總統在3日時會見民主黨州長協會成員，並告訴與會州長，他需要睡多一些，減少工作時數，尤其是晚上8時之後的活動；拜登另透露，辯論過去後曾看診，醫生說他沒事。

拜登 民主黨 賀錦麗

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