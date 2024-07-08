我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓星宋仲基宣布再當爸 英國籍老婆懷上第2胎

底特律社區派對爆槍案 2死19傷 嫌犯在逃

拜下賀上？又有民主黨國會議員喊「換拜」

編譯潘勛／綜合報導
拜登總統（左二）面臨勸退壓力，副總統賀錦麗（右二）被部分民主黨人視為合適替代人選。（路透）
拜登總統（左二）面臨勸退壓力，副總統賀錦麗（右二）被部分民主黨人視為合適替代人選。（路透）

知情人士透露，至少有四名資深民主黨聯邦眾議員7日對黨團同僚表示，現在該是拜登總統結束競選的時候了；不光是眾議院，據說在聯邦參議員華納(Mark Warner)帶頭下，一群民主黨人正計畫一等參議院8日復會，便開會討論拜登能否選下去。愈來愈多民主黨國會議員要求拜登退選，改支持由副總統賀錦麗出馬。

眾院高層視訊會議 反映恐慌感升高

紐約時報報導，眾院民主黨團私下舉行視訊會議，反映高層恐慌感受升高，認為拜登面臨質疑他年齡、心智敏銳度、體適能不足以勝任總統的壓力愈來愈大，選情岌岌可危，儘管拜登仍然倔強，強力回擊要他退出選舉的說法。

司法、軍系等眾議員 促拜登退選

主張拜登退選的司法委員會民主黨首席納德勒議員。(路透)
主張拜登退選的司法委員會民主黨首席納德勒議員。(路透)

主張拜登退選的眾院軍事委員會委員史密斯。(美聯社)
主張拜登退選的眾院軍事委員會委員史密斯。(美聯社)

7日下午對眾院同仁表示拜登應該退選的有司法委員會民主黨首席納德勒(Jerrold Nadler，紐約州)、軍事委員會委員史密斯(Adam Smith，華盛頓州)、退伍軍人事務委員會的高野(Mark Takano，加州)，以及管理委員會的莫雷爾(Joseph Morelle，紐約州)。

知情人士表示，情報委員會成員海姆斯(Jim Himes，康乃狄克州)也表示，不確定拜登選不選得下去。

主張拜登退選的加州國會眾議員高野。(美聯社)
主張拜登退選的加州國會眾議員高野。(美聯社)
主張拜登退選的眾院管理委員會的莫雷爾。(路透)
主張拜登退選的眾院管理委員會的莫雷爾。(路透)

眾院少數黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries，紐約州)召開這次高級會議，傾聽意見，決定眾院民主黨面對拜登倔強擺態，說只有天主介入，才能叫他退選，此時要表達憂慮該多公開、強勢。會議過程中，傑福瑞斯等高層大致保持沉默，而由同仁們輪流表示意見，談拜登能否選得下去；一些議員們指出，他們選區的選民要求拜登退選，而其他議員表示，自己希望拜登退選。

國會眾院少數黨領袖傑佛瑞斯召集同僚，聽取大家對拜登競選意見。(路透)
國會眾院少數黨領袖傑佛瑞斯召集同僚，聽取大家對拜登競選意見。(路透)

國會結束一周的休會，參眾兩院議員們準備返回華府，他們要斟酌的問題不僅拜登選不選得下去，還有自己的選情。民主黨國會領袖雖然還沒有出面呼籲拜登退選，但五名民主黨聯邦眾議員已經那麼做；參議員當中的焦慮感也開始沸騰、公開。

Politico政治網站報導，拜登接受美國廣播公司新聞網(ABC News)專訪時表示，只有全能的天主才能叫他退選，讓民主黨國會議員們相當不悅；民主黨聯邦參議員威爾契(Peter Welch)表示，民主黨必須贏得這次選舉，選舉不由天主決定，而要在真實世界由關心國家政治的人民決定。

拜登 民主黨 眾院

上一則

「我們還沒死呢」嬰兒潮世代最敢花錢 推動經濟

下一則

拜登賓州喊團結 民主黨眾院議員籲退選 盟友促說服選民：你還老當益壯

延伸閱讀

6月捐款看風向 拜登陣營募得1.27億元：略勝川普

6月捐款看風向 拜登陣營募得1.27億元：略勝川普
川普要拜登別退選「繼續毀滅美國的競選活動」

川普要拜登別退選「繼續毀滅美國的競選活動」
賀錦麗換拜登獲黨內要角支持 但立場「太左」恐成弱點

賀錦麗換拜登獲黨內要角支持 但立場「太左」恐成弱點
防出醜？拜登專訪前 團隊先給媒體「參考題」

防出醜？拜登專訪前 團隊先給媒體「參考題」

熱門新聞

美國邊境官員逮捕的中國無證移民。（取材自CBP推特）

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

2024-07-02 18:55
美國總統拜登。路透

紐時：拜登正在考慮退選

2024-07-03 11:49
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

2024-07-03 12:45
第一夫人吉兒（右）被質疑「過度保護」拜登，提防官邸工作人員有所接觸。(美聯社)

前白宮攝影踢爆府內早知拜登「不適任」質疑第一夫人隱瞞健康狀況

2024-06-30 22:30
拜登總統。（美聯社）

曾神準預測9屆總統大選 美學者再斷言「拜登勝選」

2024-07-01 22:50
拜登總統與前總統川普同樣身為候選人，但在民主黨、共和黨內各自受到不同對待。圖為民眾在觀看總統辯論。(美聯社)

紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界

2024-07-05 08:55

超人氣

更多 >
好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？
2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四
和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」

和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」
高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉

高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉
16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇