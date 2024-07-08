拜下賀上？又有民主黨國會議員喊「換拜」

拜登總統（左二）面臨勸退壓力，副總統賀錦麗（右二）被部分民主黨人視為合適替代人選。（路透）

知情人士透露，至少有四名資深民主黨 聯邦眾議員7日對黨團同僚表示，現在該是拜登 總統結束競選的時候了；不光是眾議院，據說在聯邦參議員華納(Mark Warner)帶頭下，一群民主黨人正計畫一等參議院8日復會，便開會討論拜登能否選下去。愈來愈多民主黨國會議員要求拜登退選，改支持由副總統賀錦麗出馬。

眾院 高層視訊會議 反映恐慌感升高

紐約時報報導，眾院民主黨團私下舉行視訊會議，反映高層恐慌感受升高，認為拜登面臨質疑他年齡、心智敏銳度、體適能不足以勝任總統的壓力愈來愈大，選情岌岌可危，儘管拜登仍然倔強，強力回擊要他退出選舉的說法。

司法、軍系等眾議員 促拜登退選

主張拜登退選的司法委員會民主黨首席納德勒議員。(路透)

主張拜登退選的眾院軍事委員會委員史密斯。(美聯社)

7日下午對眾院同仁表示拜登應該退選的有司法委員會民主黨首席納德勒(Jerrold Nadler，紐約州)、軍事委員會委員史密斯(Adam Smith，華盛頓州)、退伍軍人事務委員會的高野(Mark Takano，加州)，以及管理委員會的莫雷爾(Joseph Morelle，紐約州)。

知情人士表示，情報委員會成員海姆斯(Jim Himes，康乃狄克州)也表示，不確定拜登選不選得下去。

主張拜登退選的加州國會眾議員高野。(美聯社) 主張拜登退選的眾院管理委員會的莫雷爾。(路透)

眾院少數黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries，紐約州)召開這次高級會議，傾聽意見，決定眾院民主黨面對拜登倔強擺態，說只有天主介入，才能叫他退選，此時要表達憂慮該多公開、強勢。會議過程中，傑福瑞斯等高層大致保持沉默，而由同仁們輪流表示意見，談拜登能否選得下去；一些議員們指出，他們選區的選民要求拜登退選，而其他議員表示，自己希望拜登退選。

國會眾院少數黨領袖傑佛瑞斯召集同僚，聽取大家對拜登競選意見。(路透)

國會結束一周的休會，參眾兩院議員們準備返回華府，他們要斟酌的問題不僅拜登選不選得下去，還有自己的選情。民主黨國會領袖雖然還沒有出面呼籲拜登退選，但五名民主黨聯邦眾議員已經那麼做；參議員當中的焦慮感也開始沸騰、公開。

Politico政治網站報導，拜登接受美國廣播公司新聞網(ABC News)專訪時表示，只有全能的天主才能叫他退選，讓民主黨國會議員們相當不悅；民主黨聯邦參議員威爾契(Peter Welch)表示，民主黨必須贏得這次選舉，選舉不由天主決定，而要在真實世界由關心國家政治的人民決定。