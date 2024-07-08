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6月募款看風向 拜登陣營宣稱「超過川普」

編譯俞仲慈／綜合報導
統計數字顯示，拜登6月份接到的捐款超過川普。圖為拜登周日在賓州造勢，和一名年輕的支持者相互打氣。(美聯社)
統計數字顯示，拜登6月份接到的捐款超過川普。圖為拜登周日在賓州造勢，和一名年輕的支持者相互打氣。(美聯社)

拜登總統在首場辯論會欠佳，出現退選聲浪，不過拜登團隊宣稱6月份募款金額達1億2700萬元，即使辯論結束後仍募集3000萬元資金，累計捐款金額也超過川普陣營。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，拜登團隊宣稱6月份收到政治獻金高達1億2700萬元，是競選活動開跑以來金額最高的月份，募款順利對競選團隊而言，猶如一劑強心針，顯示拜登辯論表現一敗塗地，但選情並未因此兵敗如山倒。

CBS報導指出，拜登競選團隊6月份有兩大斬獲，首先是洛杉磯舉辦一場眾星雲集的造勢活動，一口氣就收到3000萬元捐款；另外辯論會結束後短短數日內也有3800萬元捐款。

拜登競選團隊總幹事茱莉‧羅德里格茲(Julie Chavez Rodriguez)表示：「這次選情非常緊繃，正是6月份籌款活動如此重要的原因，我們每天接觸、聚集的選民將決定本屆大選結果。」

拜登團隊表示，第二季度(4月至6月)政治獻金有95%是200元以下的小額捐款，其中86萬4000人是本屆大選首次對政黨候選人捐款；根據統計，4月至6月間，拜登-賀錦麗搭檔競選，受到的政治獻金累計已達2億6400萬元。

至於川普競選團隊6月籌集近1億1200萬元，金額不如拜登，但是對於本月中旬舉行的共和黨全國代表大會以及川普未來擴大造勢活動皆不無小補。

川普競選團隊資深顧問拉希維塔(Chris LaCivita)與威爾斯(Susie Wiles)發表聯合聲明強調：「隨著共和黨即將召開世界矚目的全國黨代表大會，加上民主黨不斷下死手，將進一步刺激我們的募款熱度。」

政治新聞網站Politico報導指出，過去數個月來，川普陣營收到大筆捐款，但競選支出遠低於拜登，根據聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)最新統計數據顯示，川普5月份造勢活動花不到800萬元，但拜登陣營花費高達3000萬元。

統計數字顯示，拜登6月份接到的捐款超過川普。圖為拜登周日在賓州造勢，和一名年輕的...
統計數字顯示，拜登6月份接到的捐款超過川普。圖為拜登周日在賓州造勢，和一名年輕的支持者握手。(路透)

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