拜登賓州喊團結 民主黨眾院議員籲退選 盟友促說服選民：你還老當益壯

拜登表明不退選之際，周日到賓州造勢，拉攏選民。(美聯社)

拜登 總統堅持不退選，他7日回賓州老家「討拍」，現身費城非裔 教會禮拜發表演說，呼籲選民團結支持他，重申他可以擊敗前總統川普；民主黨 眾院黨團會議籲拜登退選，重量級民主黨聯邦參議員墨菲(Christopher Murphy)則籲拜登更努力說服大眾。

紐約時報分析，對拜登而言，一切都是政治，就連上教堂也存在政治考量。

拜登7日上午出席費城民主黨選民匯聚的「芒特艾里基督神教會」(Mount Airy Church of God in Christ)禮拜，他在演說中試圖說服數百名曾於2020年送他進白宮的選民，他有能力打敗川普。

拜登演講前，教會成員瑞秋‧胡克斯(Rachel Hooks)率眾祈禱，不避諱質疑拜登參選的資格。她說：「主啊，碰觸他的思想與身軀，讓他和他的精神煥發；主啊，保佑他並指引方向。」

胡克斯的禱詞闡述與議員們同樣的憂慮，擔心拜登的精神與體力。

拜登則表示，「喜悅在早晨降臨，你們從未放棄出現在我的生命當中；作為你們的總統，我一直努力實踐信仰。」

拜登此次看著筆記而非提詞機發表演講，後者有時讓他的演說混亂不清。

拜登說：「我傾向發表更長的演說」，但當天他只講了七分鐘，簡短演說有助拜登通過媒體與大眾對他行為的嚴苛審查。

拜登5日在威斯康辛州麥迪遜(Madison)發表演說後表示，只有「上帝」才能逼他下台；7日教會現場，許多會眾也如此認為。

拜登表明不退選之際，周日到賓州造勢，拉攏選民。(美聯社)

當拜登走上舞台，有人在觀眾席上高喊：「讓他知道，我們支持他，哈利路亞」。

非裔選民是拜登的主要支持者，但紐時與錫耶納學院(Siena College)在辯論後進行的民調顯示，非裔選民對拜登的支持率下降，但仍高於其他選民群體。

在華府，康乃狄克州民主黨聯邦參議員墨菲(Christopher Murphy)7日表示，拜登辯論失利後首次接受電視採訪的表現，依舊無法化解人們對他年齡和精神的深切擔憂，「選民仍有疑問」，總統必須更努力說服選民，他適合競選連任。

墨菲7日接受「有線電視新聞網」(CNN)訪問時表示，將呼籲拜登「召開一次里民大會(town hall meeting)和一次記者會，向全國展示他老當益壯」。