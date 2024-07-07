6月捐款看風向 拜登陣營募得1.27億元：略勝川普

統計數字顯示，拜登6月份接到的捐款超過川普。圖為拜登周日在賓州造勢，和一名年輕的支持者相互打氣。(美聯社)

拜登 總統在首場辯論會欠佳，出現退選聲浪，不過拜登團隊宣稱6月份募款金額達1億2700萬元，即使辯論結束後仍募集3000萬元資金，累計捐款金額也超過川普 陣營。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，拜登團隊宣稱6月份收到政治獻金高達1億2700萬元，是競選活動開跑以來金額最高的月份，募款順利對競選團隊而言，猶如一劑強心針，顯示拜登辯論表現一敗塗地，但選情並未因此兵敗如山倒。

CBS報導指出，拜登競選團隊6月份有兩大斬獲，首先是洛杉磯舉辦一場眾星雲集的造勢活動，一口氣就收到3000萬元捐款；另外辯論會結束後短短數日內也有3800萬元捐款。

統計數字顯示，拜登6月份接到的捐款超過川普。圖為拜登周日在賓州造勢，和一名年輕的支持者握手。(路透)

拜登競選團隊總幹事茱莉‧羅德里格茲(Julie Chavez Rodriguez)表示：「這次選情非常緊繃，正是6月份籌款活動如此重要的原因，我們每天接觸、聚集的選民將決定本屆大選結果。」

拜登團隊表示，第二季度(4月至6月)政治獻金有95%是200元以下的小額捐款，其中86萬4000人是本屆大選首次對政黨候選人捐款；根據統計，4月至6月間，拜登-賀錦麗搭檔競選，受到的政治獻金累計已達2億6400萬元。

至於川普競選團隊6月籌集近1億1200萬元，金額不如拜登，但是對於本月中旬舉行的共和黨 全國代表大會以及川普未來擴大造勢活動皆不無小補。

川普競選團隊資深顧問拉希維塔(Chris LaCivita)與威爾斯(Susie Wiles)發表聯合聲明強調：「隨著共和黨即將召開世界矚目的全國黨代表大會，加上民主黨不斷下死手，將進一步刺激我們的募款熱度。」

政治新聞網站Politico報導指出，過去數個月來，川普陣營收到大筆捐款，但競選支出遠低於拜登，根據聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)最新統計數據顯示，川普5月份造勢活動花不到800萬元，但拜登陣營花費高達3000萬元。