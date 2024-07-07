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川普挺拜登參選到底 建議他「續毀滅美、讓中再次偉大」

編譯盧思綸／即時報導
前總統川普6日在自家社群發文，呼籲拜登無視要求退選的聲浪，勇往直前參選到底。圖為川普4月出席密西根造勢活動。（路透）
前總統川普6日在自家社群發文，呼籲拜登無視要求退選的聲浪，勇往直前參選到底。圖為川普4月出席密西根造勢活動。（路透）

紐約郵報報導，前總統川普6日在自家社群發文，呼籲拜登無視要求退選的聲浪，「勇往直前」進行「毀滅美國」的競選活動。根據彭博6日最新追蹤民調，拜登在搖擺州選情有所起色，僅落後川普2%，這是兩人去年10月至今最小差距。

川普日前在旗下「真實社群」（Truth Social）發文「指點」拜登，「應該忽視諸多批評者，迅速且有力地推動聲勢浩大且極具影響力的競選活動」。

他進一步諷刺拜登應該要像「在辯論中那樣犀利、準確地宣揚政績」，比如「開放邊境」、「勢不可擋的通膨」以及「對中國屈從」，接著要「瞌睡喬」（Sleepy Joe）繼續「毀滅美國的競選活動，讓中國再次偉大」。

拜登上月底與川普進行首場總統大選辯論，表現慘不忍睹引發民主黨內和支持者質疑聲浪，憂心拜登缺乏贏得大選與再度領導美國的精神和體能。

目前已經有5位民主黨議員表態要求81歲拜登交棒年輕人，享譽盛名的報刊雜誌紐約時報、亞特蘭大憲政報、波士頓環球報等均發文要求拜登讓位。

儘管拜登5日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪，表達參選到底的決心，更稱自己是擊敗川普的最佳人選，但是拒絕接受第三方認知測驗與公開結果等態度難以止血。

不過根據彭博6日最追蹤民調，拜登在關鍵搖擺州的民調出現起色，以45%支持率落後川普的47%，這是自去年10月以來雙方最小差距。

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