防出醜？拜登專訪前 團隊先給媒體「參考題」

拜登總統被爆料指接受電台訪問時，由總統助理事先提供參考問題，以便嚴格管控總統公開露面場合，以防他出醜。圖為他在白宮南草坪回答記者提問。(美聯社)

兩名廣播電台主持人6日分別表示，本周專訪拜登 總統之前，總統助理都先提供參考問題給他們，拜登選戰陣營因此挨批過於嚴格管控總統公開露面場合，以防拜登可能出醜；但拜登競選陣營發言人表示，被採訪人事先分享他們愛談的話題，這麼做並非異常。

華盛頓郵報報導，拜登選戰陣營發言人希特(Lauren Hitt)坦承確曾提供參考問題，並表示上節目前，採訪人及被採訪人雙方事先同意主題，並非接受採訪的先決條件。但拜登選戰團隊仍挨批過於嚴格管控他的公開活動，目的是想預防他被問到未事先準備的話題，可能出錯。

6月27日有線電視新聞網(CNN)主辦兩黨總統候選人辯論90分鐘，期間81歲的拜登顯得疲憊、頭腦不清楚，答題有時候信口開河。他的對手、78歲的前總統川普 則大放厥詞，謊話連篇。兩黨事先便決定，不讓主持人即時便做事實查核。

川普自2016年起三次競選，就很廣的命題都散播不實言論。只是拜登這次在辯論舞台上的蹩腳表現，本周變成極受矚目的新聞，好些民主黨人、自由派媒體喉舌及民主黨金主都呼籲他退出選舉，否則民主黨便會有同時失去白宮 及國會參、眾兩院控制權的風險。

連日來白宮全力協調，抗拒退選，發言人3日宣布，拜登已預錄兩場受訪，4日早晨播出，一場採訪由英格拉姆(Earl Ingram)主持，在威斯康辛州全州播出；另一場則是在費城WURD電台上「來源」(The Source)節目，主持人是勞佛-桑德斯(Andrea Lawful-Sanders)。

兩位電台主持人6日上CNN受訪，CNN主持人布列克威爾(Victor Blackwell)表示，他倆專訪的問題異常相似，詢問訪談問題是由白宮提供，還是拜登選戰陣營提供，抑或他倆必須先在訪談前提交自己的問題。

勞佛-桑德斯回答說，她先取得八道問題，同意選擇其中四道問題。拜登選戰陣營助理則表示，擬好的問題是由他們所傳，而非白宮官員。

川普選戰陣營也有類似舉措。「13News Now」報導，6月川普本打算接受維吉尼亞州當地記者採訪，選戰陣營先詢問記者打算問什麼問題，在對方告知欲問的問題後，川普陣營突然取消了那次採訪。